Волонтер рассказала, что больше всего сейчас просят военные

Парламентарий от партии "Слуга народа" Анна Пуртова с первого дня широкомасштабного вторжения России в Украину занимается волонтерской деятельностью, помогая ВСУ. О главных текущих запросах военных она рассказала в интервью "Комментариям".

Анна Пуртова

По ее словам, сейчас военные, прежде всего, просят закрыть их потребности в автотранспорте и дронах.

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— Мы начали ездить к военным после того, как Киевская область была освобождена, — рассказывает Анна Пуртова. — Постоянно заботимся о трех батальонах. Их направили сначала в Харьков, далее в Донецкую область, затем и в Херсонской области ребята были, и в Запорожье. Мы стараемся раз в месяц поехать к ним, чтобы поддержать, привезти то, что нужно. Когда они освобождают новую территорию, везем людям в села необходимые вещи. Какое у них настроение? Они очень сильные, я ими горжусь. Всегда в хорошем настроении, улыбаются, очень уверены в себе. Если устаю, вспоминаю их и понимаю: что бы я ни делала и как бы ни уставала, это, по сравнению с ними, мелочи. Когда я спрашиваю, как они, часто говорят: "Мы хотим видеть ваши мирные картинки — как вы побеждаете в спорте, искусстве, как женщины рожают. Мы хотим видеть, ради чего здесь стоим". А о проблемах вы знаете. Основное, что сейчас просят, – это машины, потому что они очень быстро выходят из строя. Вот мы, буквально, в воскресенье отправили большой автомобиль для перевозки грузов на запорожское направление. Ожидаем 10 внедорожников, которые тоже будем передавать. И это нужно постоянно. Всегда просят дроны. Это такая же нескончаемая история — их никогда не будет достаточно.

Но, несмотря на проблемы, военные не только не теряют боевой дух, но и заряжают им гражданских, в тылу.

"Сегодня утром звонили ребята с передовой, снова просили одну вещь. Они сейчас находятся на донецком направлении. Я спросила: "Ну скажите, что и как?" Мне ответили: "Все очень хорошо". И мне этого достаточно — я им верю. Не так быстро все произойдет, как нам хочется, но мы двигаемся в правильном направлении", – уверена Анна Пуртова.

