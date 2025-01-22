Волкер спрогнозировал, что произойдет в войне РФ и Украины после разговора Трампа и Путина

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп, как и обещал, позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и скажет, что тот должен прекратить войну в Украине. Вот только ответ Путина станет неприятным сигналом для новой власти США. Путин, конечно же, откажет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "POLITICO" высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, это может означать ужесточение санкций, значительное увеличение экспорта американских энергоносителей, чтобы урезать военный бюджет Путина, и продолжение военной поддержки Украины.
По его мнению, это послужит сигналом для Путина о том, что "лучше не будет".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Bloomberg".
В ходе выступления Дональд Трамп добавил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.
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