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Волкер спрогнозировал, что произойдет в войне РФ и Украины после разговора Трампа и Путина

Курт Волкер заявил, что 2025 год выглядит как год действий

сегодня, 10:58
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп, как и обещал, позвонит российскому диктатору Владимиру Путину и скажет, что тот должен прекратить войну в Украине. Вот только ответ Путина станет неприятным сигналом для новой власти США. Путин, конечно же, откажет. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "POLITICO" высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Волкер спрогнозировал, что произойдет в войне РФ и Украины после разговора Трампа и Путина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, Путин не согласится... и я думаю, что команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу. Проявить больше решимости. И выложить все на стол", — сказал Волкер.

По его словам, это может означать ужесточение санкций, значительное увеличение экспорта американских энергоносителей, чтобы урезать военный бюджет Путина, и продолжение военной поддержки Украины.  

"Есть разные способы сделать это, кроме денег налогоплательщиков, включая программу ленд-лиза, в том числе путем ареста Европой российских активов на сумму 300 миллиардов евро и использования этих денег для покупки американского оборонного оборудования", — сказал Волкер.

По его мнению, это послужит сигналом для Путина о том, что "лучше не будет".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Bloomberg".

В ходе выступления Дональд Трамп добавил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет. 

"Президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", — сказал президента США, имея ввиду Путина.




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