Волкер поставил точку в вопросе о введении иностранных войск в Украину

Пока вопрос о введении западных войск на территорию Украины является "смешанным". Однако Администрация Байдена выступает категорически против. Потому такого не допустит. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Курт Волкер. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что администрация Байдена вообще этого не допустит. Они даже не позволяют гражданским подрядчикам оборонных компаний присутствовать в Украине, работать с украинцами над оборудованием, которое мы предоставили. Это очень строгая политика со стороны Вашингтона", – сказал Волкер.

В то же время, он добавил, что другие страны мыслят более креативно: например, Макрон может рассмотреть вопрос о введении французских войск на территорию Украины.

"Есть много полезных вещей, которые западные войска могли бы сделать, чтобы помочь Украине, не обязательно вступая в бой с российскими сухопутными войсками, например, обеспечить расширенную противовоздушную оборону. Таким образом, это и защита территории НАТО, важнейшей для НАТО , но и производное обеспечение защиты над Украиной", – добавил Волкер.

Кроме того, по мнению экспредставителя, западные войска могут проводить тренировочные миссии, а также помочь украинцам с оборудованием, техническим обслуживанием и поддержкой.

"Они могут содержать территории, обеспечивать базовую безопасность в тех частях Украины, где не ведутся боевые действия, чтобы Украина могла развернуть свои силы подальше от них. Есть целый ряд ролей, которые можно было бы исполнить и которые не столь провокационны, что если бы западные страны захотели, их можно было бы легко выполнить", – объяснил Волкер.

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