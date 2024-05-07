Вокруг этого города скоро развернутся ожесточенные бои: удержат ли его Силы обороны

По информации Евгения Дикого, уже буквально в ближайшее время могут начаться бои за город Покровск Донецкой области. Он подчеркнул, что оккупанты имеют успех на так называемом Авдеевском направлении и будут пытаться его развивать и дальше. А это значит, что под угрозой оказываются два города – Курахово и Покровск.

Евген Дикий

"Скорее всего, битва за Покровск начнется вот-вот",

– заявил Евгений Дикий.

При этом эксперт еще раз подчеркнул, что избежать обороны Покровска украинским военным не удастся, ведь враг прет туда изо всех сил.

Правда, по мнению Дикого, там находится третья линия обороны, и оккупанты легко и просто не смогут захватить украинский город. По его словам, у Сил обороны есть возможность задержать у Покровского врага на долго и затормозить его продвижение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на сегодняшний день наиболее опасная ситуация сложилась на Кураховском и Покровском направлении, где враг преобладает Силы обороны и в количестве, и в оружии. В настоящее время у ВСУ есть задача максимально истощить силы оккупантов и дождаться, когда будет завершена подготовка резервов.

Кроме того, директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает , что Украина может потерять Донецкую область. Впрочем, по его словам, это не означает автоматически, что Украина проиграла в войне с террористической Россией и нужно немедленно сдаваться. Эксперт подчеркнул, что в войне не должно быть эмоций, а только трезвый расчет. По его словам, если военные понимают, что нет содержания удерживать какую-либо посадку, то имеют право на то, чтобы уйти с нее.