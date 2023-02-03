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Воины ВСУ рассказали о боях с оккупантами на позициях возле Донецка

Уничтоженную пехоту врага здесь трудно уже сосчитать, говорят военные

сегодня, 16:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже больше полтора десятка вражеских танков никогда не будут угрожать безопасности Украины. Их уничтожили украинские защитники на Донецком направлении. А еще "отминусовали" боевые машины пехоты, артиллерийские системы и по меньшей мере до двух батальонов российской пехоты. Как говорится в сюжете ТСН, воины 59-й мото-пехотной после боев на Херсонщине теперь держат оборону на Донецком направлении. 

Воины ВСУ рассказали о боях с оккупантами на позициях возле Донецка

ВСУ. Фото: УНИАН

Военные рассказывают, что интенсивность российской артиллерии на участке несколько уменьшилась. Зато штурмы бронегруппами происходят почти ежесуточно.


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Пулеметные очереди на участке фронта перед временно оккупированным Донецком – явление обыденное, говорят украинские воины. Интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов здесь тоже впечатляет.

По меньшей мере несколько батальонов вражеской пехоты, утверждают украинские воины, уже утилизировали на этом направлении. 

"Выбиваем, чтобы они здесь не шевелились", — рассказывает защитник.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский диктатор Владимир Путин устроил истерику из-за решения Германии передать Украине свои танки Leopard (и "добро" на подобный шаг со стороны других стран). Путин заявил, что россиянам "есть, чем ответить", а также заверил, что у РФ до сих пор есть много друзей по всему миру. Как расцениваете эти угрозы-заявления? Как международная ситуация вокруг Украины может развиваться в феврале? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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