Сражения в Курской области России имеют особое значение из-за потенциальной роли в будущих переговорах о мире между Украиной и РФ. Столкнувшись с перспективой непредсказуемого избранного президента США Дональда Трампа, который обещает быстро завершить войну, не уточняя условий, Украина надеется использовать российскую территорию "как рычаг давления". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Times.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Россиянам нужно захватить эту территорию любой ценой, и они бросают на это все силы, а мы отдаем все силы, чтобы ее удержать", — отмечает командир украинского пехотного взвода, сержант Александр.

Он подчеркивает, что ВСУ уничтожают техники и пехоты оккупанта "так много, что даже трудно осознать", и отмечает, что северокорейская пехота сделала бои более ожесточёнными.

При этом, российское командование, опираясь на подкрепление из Северной Кореи, стремится лишить Украину контроля над частью территорий Курской области.

"Ситуация резко ухудшилась, когда начали прибывать северокорейцы. Они массово давят на наши фронты, находят слабые места и прорываются через них", — добавил командир взвода, младший сержант Алексей.

Авторы публикации отмечают, ситуация же остается непредсказуемой. Многие воины ВСУ, сражающиеся под Курском, считают, что потери территорий на востоке Украины были бы ещё более значительными без операции на территории России.

Командир батальона 47-й механизированной бригады, капитан Александр Ширшин заявляет, что Россия использует в Курской области свои самые элитные войска и лучшие резервы. По его словам, на Западе многие воспринимают полномасштабную войну в Украине "как видеоигру", не понимая угрозы, которую Россия представляет для мира.

Кроме того, Ширшин признает падение морального духа у военных за три года войны, но отмечает, что большинство солдат всё ещё осознают, почему они должны сражаться.

"Остановка будет означать нашу смерть, и всё", — подчеркнул он.

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