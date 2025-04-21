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Воевать будут роботы: на что Минобороны направило треть оборонного бюджета

Министерство обороны Украины направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие

сегодня, 14:57
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Кравцев Сергей

Министерство обороны Украины не меняет свой подход и, как и прежде, считает, что основное финансирование должно быть направлено на закупку и разработку технологий, чтобы максимально сберечь человеческие жизни на войне. Именно поэтому треть оборонного бюджета было направлено на БпЛА, РЭБ и другие технологии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на директора Департамента политики закупок министерства Глеба Каневского

Воевать будут роботы: на что Минобороны направило треть оборонного бюджета

Дроны. Фото: из открытых источников

"Оборонные закупки сегодня — это не только обеспечение потребностей ВСУ. Это также мощный драйвер развития украинского технологического сектора, особенно в направлениях БпЛА, РЭБ, ракетных технологий", — отметил Каневский.

В сообщении подчеркивается, что среди задач Минобороны на 2025 год — унификация технических требований к БПЛА.

"Это позволит сформировать единые подходы к оценке продукции, упростить процедуры закупок и ускорить принятие решений. Кроме того, унификация поможет масштабировать надежных поставщиков Минобороны", — сообщили в министерстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина активно включилась в работу по созданию новых наземных боевых беспилотников, которыми бойцы смогут управлять через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о UGV — наземных дистанционно управляемых роботах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

СМИ отмечает, организация Brave1, которая специализируется на военных инновациях, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание украинских защитников в Киеве благодаря их устойчивости к помехам. 

"Волоконно-оптические кабели могут также служить альтернативным каналом связи для управления UGV в ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех", — заявили в Brave1.




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