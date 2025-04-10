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У ВСУ появятся необычные боевые наземные роботы: в чем их уникальность

Украина успешно тестирует уникальные наземные роботы на оптоволокне

сегодня, 13:07
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Кравцев Сергей

Украина активно включилась в работу по созданию новых наземных боевых беспилотников, которыми бойцы смогут управлять через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о UGV — наземных дистанционно управляемых роботах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

У ВСУ появятся необычные боевые наземные роботы: в чем их уникальность

Наземный дистанционно управляемый робот. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, организация Brave1, которая специализируется на военных инновациях, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание украинских защитников в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

"Волоконно-оптические кабели могут также служить альтернативным каналом связи для управления UGV в ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех", — заявили в Brave1.

На недавних испытаниях в Украине было протестировано семь образцов. Brave1 определила несколько перспективных роботов, главное назначение которых – боевые задачи или атаки с самоподрывом. Для логистики такая система менее подходит, потому что кабели могут запутаться или зацепиться за препятствия.

В отличие от привычных радиосвязей, волоконно-оптический канал обеспечивает стабильную передачу видео и управления на большие расстояния. Ранее эта технология использовалась преимущественно в FPV-дронах.

Отмечается, как украинская, так и российская армии уже применяли UGV в бою. Некоторые модели оснащены пулеметы и тепловизоры для эффективного проведения ночных операций.

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Источник: https://www.businessinsider.com/ukraine-tests-new-unjammable-robots-to-beat-russian-electronic-warfare-2025-4
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