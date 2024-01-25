Военный заявил о провале мобилизации: артиллеристов и минометчиков используют как пехоту

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что во многих военных подразделениях сокращают штаты специалистов и пополняют ими ряды пехоты. По его словам, украинская армия должна быть технологичной, а не воевать "мясо на мясо" против многомиллионных сил РФ.
Украинские военные пехотинцы. Фото из открытых источников
Военный Станислав Бунятов с позывным "Османом" высказал мнение, что в Украине провалился процесс мобилизации.
Военный заметил, что высшее командование ставит задачей комбригам, а те, в свою очередь, передают ее комбату, которому "ничего не остается, кроме как выполнять".
Ранее подобную проблему обрисовал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, командование отправило "двух выдающихся операторов дронов" на штурм российских позиций с автоматами и те погибли в бою.
По его словам, такие случаи с отправкой операторов дронов, как штурмовиков "неединичные и продолжаются". Для решения этого Бутусов предложил издать приказ, запретивший проведение штурма без сопровождения беспилотников, а также запретить для этого использовать операторов дронов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные борются против неожиданного "врага" в окопах.
Также "Комментарии" писали, что в НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне.
Обсуждения
Новости