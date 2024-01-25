Военный заявил о провале мобилизации: артиллеристов и минометчиков используют как пехоту

Украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что во многих военных подразделениях сокращают штаты специалистов и пополняют ими ряды пехоты. По его словам, украинская армия должна быть технологичной, а не воевать "мясо на мясо" против многомиллионных сил РФ.



Украинские военные пехотинцы. Фото из открытых источников

Военный Станислав Бунятов с позывным "Османом" высказал мнение, что в Украине провалился процесс мобилизации.

"Сейчас во многих подразделениях идет сокращение штата арты, минометок, пилотов и др. для пополнения пехотных подразделений", — пишет Бунятов и указывает, что причиной этого стали "провальные мобилизационные меры".

Военный заметил, что высшее командование ставит задачей комбригам, а те, в свою очередь, передают ее комбату, которому "ничего не остается, кроме как выполнять".

"Вместо того чтобы делать армию технологичной, мы пытаемся таскаться с многомиллионным противником по принципу: "Мясо на мясо". Не надо делать козлами отпущения младших командиров и забывать за тех, кто стоит выше", — жалуется военный.

Ранее подобную проблему обрисовал украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, командование отправило "двух выдающихся операторов дронов" на штурм российских позиций с автоматами и те погибли в бою.

"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне. Это война дронов — и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями", — пишет Бутусов.

По его словам, такие случаи с отправкой операторов дронов, как штурмовиков "неединичные и продолжаются". Для решения этого Бутусов предложил издать приказ, запретивший проведение штурма без сопровождения беспилотников, а также запретить для этого использовать операторов дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные борются против неожиданного "врага" в окопах.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО рассказали, как недооценили Россию в войне.