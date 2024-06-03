Военный заявил, что женщины должны воевать: назвал с какого возраста

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Slava Kot
Украинский военный и командир батальона ударных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в Украине должны быть все военнообязанные, независимо от пола. По его словам, мужчины и женщины должны становиться на военный учет и участвовать в боевых действиях с 23 лет.
Военный призвал к мобилизации женщин наравне с мужчинами. Фото из открытых источников
В интервью Армия TV комбриг Юрий Федоренко объясняет, что если бы украинская нация была подготовлена к войне, зная основы военного дела, больше людей стало бы на ее защиту во время полномасштабного вторжения России. По его словам, женщины должны быть военнообязанными наравне с мужчинами.
По его словам, при такой схеме подготовки Украина могла бы иметь большее преимущество в войне, чем ситуация, которая есть сегодня.
Отметим, что женщины определенных специальностей обязаны до 16 июля стать на военный учет, в основном это касается медицинской сферы. В Украине нет мобилизации женщин, однако женщины могут добровольно попасть в армию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, будут ли штрафовать женщин, если они не станут на военный учет.
Также "Комментарии" писал о военном, который дал совет по мобилизации в Украине.
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