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Военный заявил, что женщины должны воевать: назвал с какого возраста

Комбат Юрий Федоренко считает, что женщины должны быть мобилизованы в Украине наравне с мужчинами.

сегодня, 15:02
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный и командир батальона ударных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в Украине должны быть все военнообязанные, независимо от пола. По его словам, мужчины и женщины должны становиться на военный учет и участвовать в боевых действиях с 23 лет.

Военный заявил, что женщины должны воевать: назвал с какого возраста

Военный призвал к мобилизации женщин наравне с мужчинами. Фото из открытых источников

В интервью Армия TV комбриг Юрий Федоренко объясняет, что если бы украинская нация была подготовлена к войне, зная основы военного дела, больше людей стало бы на ее защиту во время полномасштабного вторжения России. По его словам, женщины должны быть военнообязанными наравне с мужчинами.

"Я считаю искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными — мужчины, женщины. С 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23-х. То есть не после 25-ти. Вот 24 года — это именно то, что должно быть. До этого времени каждый должен иметь военно-учетную специальность, понимать как оно работает", — объяснил Федоренко.

По его словам, при такой схеме подготовки Украина могла бы иметь большее преимущество в войне, чем ситуация, которая есть сегодня.

"И тем количеством людей, которое было бы, мы могли бы обеспечить гораздо больший результат при меньшем количестве потерь", — сказал Федоренко.

Отметим, что женщины определенных специальностей обязаны до 16 июля стать на военный учет, в основном это касается медицинской сферы. В Украине нет мобилизации женщин, однако женщины могут добровольно попасть в армию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, будут ли штрафовать женщин, если они не станут на военный учет.

Также "Комментарии" писал о военном, который дал совет по мобилизации в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pOueWF4jwRc&ab_channel=%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8FTV%E2%80%93%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0
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