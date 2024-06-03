Военный заявил, что женщины должны воевать: назвал с какого возраста

Украинский военный и командир батальона ударных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в Украине должны быть все военнообязанные, независимо от пола. По его словам, мужчины и женщины должны становиться на военный учет и участвовать в боевых действиях с 23 лет.



Военный призвал к мобилизации женщин наравне с мужчинами. Фото из открытых источников

В интервью Армия TV комбриг Юрий Федоренко объясняет, что если бы украинская нация была подготовлена к войне, зная основы военного дела, больше людей стало бы на ее защиту во время полномасштабного вторжения России. По его словам, женщины должны быть военнообязанными наравне с мужчинами.

"Я считаю искренне, что все украинцы должны быть военнообязанными — мужчины, женщины. С 18 лет. Участие в боевых действиях должны принимать после 23-х. То есть не после 25-ти. Вот 24 года — это именно то, что должно быть. До этого времени каждый должен иметь военно-учетную специальность, понимать как оно работает", — объяснил Федоренко.

По его словам, при такой схеме подготовки Украина могла бы иметь большее преимущество в войне, чем ситуация, которая есть сегодня.

"И тем количеством людей, которое было бы, мы могли бы обеспечить гораздо больший результат при меньшем количестве потерь", — сказал Федоренко.

Отметим, что женщины определенных специальностей обязаны до 16 июля стать на военный учет, в основном это касается медицинской сферы. В Украине нет мобилизации женщин, однако женщины могут добровольно попасть в армию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, будут ли штрафовать женщин, если они не станут на военный учет.

Также "Комментарии" писал о военном, который дал совет по мобилизации в Украине.