Военный: я расскажу о каждом факте, когда военачальники намеренно ставят задачу «200»

Как сообщил руководитель учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник, он уже устал зубами выгрызать людей, которые нужны для выполнения задач, определенных главнокомандующим.

Роман Доник

По его словам, речь идет о задачах, имеющих стратегическое значение для всех Вооруженных сил. При этом Доник подчеркнул, что приоритетные задачи по развитию определенных направлений определены главнокомандующим.

"Это то, что будет давать нам в перспективе преимущество над врагом. Но это нужно сделать. С неба не упадет. Людей нигде нет. Везде проблема, но врага это не очень интересует", — отметил Доник.

По его словам, если не будем развиваться, потеряем всех профессиональных, начнут формироваться офицерские пехотные взводы.

"Отныне, я буду рассказывать о каждом факте, когда дох*я военачальников, вместо того, чтобы выполнить приказ и отпустить человека, который два года по посадкам на учебу или в командировку, снова и снова бросает человека на посадки. Пока не убьет. Когда хоронят людей и через 2 минуты выписывают брки. Когда намеренно ставят задачу 200. Особое приветствие комбригам 126, 127 бригад. Все факты неисполнения мы фиксируем. Оно вас догонит", — написал в Фейсбуке Доник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что отставка командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Эмиля Ишкулова обнажила важный пласт проблем в украинской армии, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что отставка Ишуклова продемонстрировала неумение генералитета работать с офицерами, обоснованно имеющими свою точку зрения. Также она показала отсутствие у генералитета базовых навыков восприятия информации, которая может не понравиться. И единственный выход из любой конфликтной ситуации — знать хорошего офицера с должности, единственная вина которого в нежелании похоронить в землю целую бригаду.



