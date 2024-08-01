Военный: я расскажу о каждом факте, когда военачальники намеренно ставят задачу «200»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как сообщил руководитель учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник, он уже устал зубами выгрызать людей, которые нужны для выполнения задач, определенных главнокомандующим.
Роман Доник
По его словам, речь идет о задачах, имеющих стратегическое значение для всех Вооруженных сил. При этом Доник подчеркнул, что приоритетные задачи по развитию определенных направлений определены главнокомандующим.
По его словам, если не будем развиваться, потеряем всех профессиональных, начнут формироваться офицерские пехотные взводы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что отставка командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Эмиля Ишкулова обнажила важный пласт проблем в украинской армии, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. Он отметил, что отставка Ишуклова продемонстрировала неумение генералитета работать с офицерами, обоснованно имеющими свою точку зрения. Также она показала отсутствие у генералитета базовых навыков восприятия информации, которая может не понравиться. И единственный выход из любой конфликтной ситуации — знать хорошего офицера с должности, единственная вина которого в нежелании похоронить в землю целую бригаду.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!