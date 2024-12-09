Военный: ВСУ в полуокружении, а оккупанты готовят новый штурм

На Донетчине ожесточенные бои, в том числе самое тяжелое – Кураховское направление. Здесь продолжаются упорные бои за Анновку. Об этом сообщает военный с позывным "Мучной" в своем тг-канале.

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"Не смотря на полуокружение, наши казаки крепко держатся и могут держаться долго, поэтому желаю воинам выжить в нелегкой битве. Также проходят бои в районе Успеновки и Сухих Ялов здесь тоже мы отражаем атаки и удерживаем позиции. Вместе с этим, враг начал движение в сторону Дачного по руслу р. Волчья и фактически вышли к окрестностям этого села. Совсем скоро начнется штурм этого села, пока уроды прогревают его артой, дальнейшее продвижение выведет их уже на трассу Курахово-Запорожье", – отмечает военный.

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ЦПД: Нет разницы, запустят ли "Орешник" из Беларуси или из Капустиного Яра

Шоу с "орешником" в Беларуси – это очередная страшилка, в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Пока это информационная история. Впрочем, даже самое возможное размещение "орешника" там не увеличивает опасность для Украины или НАТО, как минимум потому, что нет никакой разницы, будет лететь он из "Капустиного Яра" или из белорусов. Все разговоры о меньшем времени подлета – это страшилка для гражданских людей Запада и Украины", – отмечает Коваленко.

Он отмечает, что для систем ПРО данная вещь роли не сыграет. Так же, как уже было с Кинжалом, который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году. А вот для размещения придется решить ряд технических вопросов.

"Главная цель россии — повышение ставок пропагандой страха против Запада. Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, "орешник" используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по России. А размещение в Беларуси чисто информационно будет разгоняться под нарративом" к границам НАТО", чтобы изменить общественные настроения в Европе. При этом, Путин пытается скрыть, что один из двух пусков "орешника" уже был неудачным", — отмечает руководитель ЦПД.