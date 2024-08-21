Военный сообщил сенсационную новость: что враг вынужден делать на Донбассе

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Ткачик Олеся
Военный Кирилл Сазонов утверждает, что оккупанты начали отступать на Донбассе.
Война в Украине
Военный рассказал, что за несколько ночей пограничники бригады "Месть" в районе Кременной на Луганщине коптерами "Вампир" уничтожили: броневик "Тигр", 4 военных автомобиля, 2 склада боекомплекта и несколько позиций российских захватчиков.
Между тем, подчеркивает военный, россияне вынуждены изменять организационную структуру своей армии. В частности, Минобороны страны-агрессора сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". То есть, подытожил Сазонов, решить вопрос сразу на месте у врага не получилось.
Кроме того, военный сообщил, что на Покровском направлении потери врага за сутки составляют более 280 военнослужащих убитыми и ранеными и 4 автомобиля уничтожены. Украинские защитники нанесли повреждения 4 артиллерийским системам врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая заявила о том, что украинских военных выводят из Донецкой области, а враг проходит через пустые фортификации.
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