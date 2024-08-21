Военный Кирилл Сазонов утверждает, что оккупанты начали отступать на Донбассе.

Война в Украине

"Враг отступает на Донбассе. Не везде, не быстро, но это уже перелом ситуации и, безусловно, хорошие новости. Силы Обороны Украины давят на оккупантов и пытаются развить успех в направлении Кременной. У нас есть медленное продвижение вперед, враг выбит с некоторых позиций", — сообщил Сазонов.

Военный рассказал, что за несколько ночей пограничники бригады "Месть" в районе Кременной на Луганщине коптерами "Вампир" уничтожили: броневик "Тигр", 4 военных автомобиля, 2 склада боекомплекта и несколько позиций российских захватчиков.

Между тем, подчеркивает военный, россияне вынуждены изменять организационную структуру своей армии. В частности, Минобороны страны-агрессора сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". То есть, подытожил Сазонов, решить вопрос сразу на месте у врага не получилось.

Кроме того, военный сообщил, что на Покровском направлении потери врага за сутки составляют более 280 военнослужащих убитыми и ранеными и 4 автомобиля уничтожены. Украинские защитники нанесли повреждения 4 артиллерийским системам врага.

"В Нью-Йорке продолжаются бои, очень жестко, но враг так и не смог захватить город целиком. Побратимы передают приветствие тем, кто еще позавчера кричал о захвате врагом всего города. Верьте в ВСУ", — подчеркнул Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая заявила о том, что украинских военных выводят из Донецкой области, а враг проходит через пустые фортификации.



