Военный сказал, когда Украина сможет переломить ход войны и выгнать оккупантов

Украинские военные в Харьковской области уже используют западное оружие для ударов по позициям российских оккупантов на территории РФ. В течение 2,5-3 месяцев ВСУ смогут кардинально изменить ход боевых действий на фронте, сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко.

Война в Украине

По его словам, благодаря разрешению на применение всех видов вооружения по территории РФ именно там, где противник держит резервы, накапливает бронированную технику, откуда обстреливал Харьков из установок С-300 и С-400, где сосредоточено большое количество средств радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны, Силы обороны начали действовать. Это уже приносит свои результаты, подчеркнул военный.

Федоренко рассказал, что враг сейчас пересматривает свою стратегию по оккупации Харьковской области, поскольку российские захватчики несут значительные потери в живой силе и технике. Он добавил, что продолжается накопление оружия и поступающих от союзников боеприпасов, что позволит кардинально изменить ситуацию на фронте за несколько месяцев.

Военный добавил, что украинские пушки уже сейчас стреляют больше, потому что логистика работает, и боеприпасов в Сил обороны стало больше. Максимальное накопление и концентрация состоятся где-то через полтора месяца, когда мы сможем развить мощное огневое влияние на противника, добавил Федоренко.

Он убежден, что за 2,5-3 месяца ВСУ смогут кардинально изменить ход боевых действий в нескольких направлениях. Мобилизация также повлияет на ситуацию по самым горячим направлениям, не только на Харьковщине.

По его словам, это означает, что в силах обороны появятся люди, которые смогут освоить западное оружие и эффективно применять его против врага.

Федоренко отметил, что за последнюю неделю украинские защитники стабилизировали ситуацию на сложных участках Харьковщины. ВСУ системно уничтожают резервы РФ и технику, используемую врагом для обстрелов украинских позиций, в том числе и на территории РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг на Харьковском направлении ввел свои основные резервы.



