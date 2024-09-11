Военный сказал, как Запад может помочь РФ уничтожить Украину

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что РФ не заинтересована в обмене территорий на территории, а хочет, чтобы в Украине соблюдали "права русскоязычных граждан".

Переговоры Украины и РФ

"Конечно, никакие условные права русскоязычных Москву не интересуют. Вообще. Это просто кусочек их типичной пропаганды. Тех же русскоязычных в ВСУ очень много. И среди добровольцев, защищающих свою страну от Московии. Они не считают, что их права нарушаются украинскими властями и не голосуют за условные Оппоблоки. А вот от России защищаются с оружием. Иногда платят за это жизнью. То есть, с "страданием от нарушения прав – бред", – отметил военный Кирилл Сазонов.

По его словам, под лозунгами защиты прав Россия действительно хочет полного возвращения в украинское культурное и медийное пространство.

"Условные лепсы и кто там еще есть у них, должны сделать то, с чем не справились Шойгу и Герасимов. Именно из-за продвижения своих нарративов в культуре и медиа, через бизнес и другие сферы россияне хотят закрепить тезисы об "один народе" и "нам нечего делить", — отметил военный.

То есть, подчеркивает он, постепенная и медленная оккупация может сработать там, где не хватило сил у "полувторой армии мира" и в этом главная стратегия Кремля.

"Добавьте в это заявления о мирных переговорах, которые в последнее время синхронно генерируют Индия, Китай, Венгрия и канцлер Германии Шольц. Хотя у последнего сугубо свои политические причины для этого, можно не считать. Да и наши пропагандисты "мира любой ценой" активизировались не случайно. Именно такой размен хочет Москва от Запада. И они найдут там поддержку у многих. Пушки молчат, можно делать бизнес – хватит желающих поддержать это. И не факт, что нам не выкрутят руки", – говорит Сазонов.

Однако он все же считает, что на этот раз у Кремля снова ничего не получится.

"Хотя 24 на 7 крути по телевидению "Глухаря" и КВН, а по радио "Шальную императрицу" – мы не забудем о войне. О потерях. Об обстрелах. Это не забудут и не простят все равно украиноязычные и русскоязычные. Более того – гражданские жители Константиновки и Покровска, Харькова и Одессы имеют счет в Москву побольше, чем Львов или Ивано-Франковск", — подчеркнул Сазонов.

Поэтому, по его мнению, этот план Кремля тоже провальный.

"И если они таки выйдут на его реализацию, то лет через десять снова попробуют прямое вторжение. Или перестанут существовать в качестве государства с имперскими амбициями. Потому что играть в пропаганду можно вдвоем", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кремль определился со стратегией уничтожения Украины.



