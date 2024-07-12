Военный: Россияне попали в ловушку в Харьковской области

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Ткачик Олеся
Операция россиян на Харьковском направлении полностью провалилась, заявил руководитель подразделения беспилотников "Острые картузы" Александр Спицын. По его словам, оккупанты на второй-третий день прорыва планировали захватить Липцы и Деркачи. По факту, они сейчас находятся далеко от Липцев еще и на очень невыгодных для себя позициях, добавил военный.
Бои за Харьковщину
По его словам, оккупанты планировали, что операцией на Харьковском направлении они оттянут Силы обороны по другим направлениям. Однако правда в том, что враг оттягивал и продолжает оттягивать свои силы, чтобы удержать то, что ему удалось захватить. Если ситуация будет такой, как и сейчас, то перспектива у врага одна – нести еще большие потери, подчеркнул Спицын.
Кроме того, военный рассказал, что россияне попали в ловушку на Харьковском направлении. Дело в том, что у них проблемы с логистикой и снабжением. То есть враг даже не может прокормить свою армию.
То есть, по его словам, россияне зашли в Харьковскую область, а выйти отсюда не могут. Правда, добавляет военный, выбить их оттуда тоже нет возможности.
То есть, подчеркнул военный, "страшное харьковское наступление" россиян однозначно провалилось.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне имеют , к сожалению, успехи в ближних боях.
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