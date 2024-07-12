Военный: Россияне попали в ловушку в Харьковской области

Операция россиян на Харьковском направлении полностью провалилась, заявил руководитель подразделения беспилотников "Острые картузы" Александр Спицын. По его словам, оккупанты на второй-третий день прорыва планировали захватить Липцы и Деркачи. По факту, они сейчас находятся далеко от Липцев еще и на очень невыгодных для себя позициях, добавил военный.

Бои за Харьковщину

По его словам, оккупанты планировали, что операцией на Харьковском направлении они оттянут Силы обороны по другим направлениям. Однако правда в том, что враг оттягивал и продолжает оттягивать свои силы, чтобы удержать то, что ему удалось захватить. Если ситуация будет такой, как и сейчас, то перспектива у врага одна – нести еще большие потери, подчеркнул Спицын.

Кроме того, военный рассказал, что россияне попали в ловушку на Харьковском направлении. Дело в том, что у них проблемы с логистикой и снабжением. То есть враг даже не может прокормить свою армию.

"Они попали в такую небольшую ловушку. Им приходится целыми днями и целыми ночами ходить пешком и просто в руках переносить элементарную воду, сухпайки. Есть такие посадки, леса, где их просто сотнями сидит. Конечно, чтобы две-три сотни человек прокормить, туда нужно многое всего завезти — это нужно делать каждый день. Благодаря работе арты и в первую очередь дронов получается ловить россиян в этих заходах – выходах, наносить им потери, и таким образом просто исключать их продвижение дальше", — рассказал Спицын.

То есть, по его словам, россияне зашли в Харьковскую область, а выйти отсюда не могут. Правда, добавляет военный, выбить их оттуда тоже нет возможности.

"Ситуация неплохая в том плане, что их можно просто уничтожать на заходах и выходах", — добавил Спицын.

То есть, подчеркнул военный, "страшное харьковское наступление" россиян однозначно провалилось.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне имеют , к сожалению, успехи в ближних боях.



