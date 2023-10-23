Военный резко высказался о мобилизации: солдаты заканчиваются ежедневно

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Slava Kot
Командир 80-й ОДШБр Владислав Шевчук считает, что в Украине идет полномасштабная война, однако не состоялась полномасштабная мобилизация. Военный заявил о необходимости усилить процесс мобилизации, ведь каждый день умирают украинские солдаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Владислава Шевчука для Бигус.Инфо.
Военный поддержал ТЦК, которые ловят уклоняющихся от мобилизации. Скриншот
Командир десантников рассказал о необходимости усилить мобилизацию и привлечь больше людей для войны против России.
Военный выразил надежду, что новый министр обороны Рустем Умеров не остановится на введении технологического процесса для реестра военнообязанных и упрощении работы с документами, а сможет усилить мобилизацию в Украине. Владислав Шевчук отметил, что не видит "ничего плохого" в действиях некоторых работников ТЦК, которые на улице ловят уклонистов от мобилизации.
Владислав Шевчук подытожил свои слова тем, что военные "не хотят защищать уклонистов". Посмотреть видео с интервью
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД рассказали, как будут наказывать уехавших за границу уклонистов.
Также "Комментарии" писали, нужно ли отправлять на фронт избегающих мобилизации мужчин.
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Бог
сегодня, 14:07
Думающие украинцы не хотят защищать режим,обнимающийся с педиками!!! Педики нам не друзи,а кому друзи-тот сам такой.