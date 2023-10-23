Военный резко высказался о мобилизации: солдаты заканчиваются ежедневно



















Командир 80-й ОДШБр Владислав Шевчук считает, что в Украине идет полномасштабная война, однако не состоялась полномасштабная мобилизация. Военный заявил о необходимости усилить процесс мобилизации, ведь каждый день умирают украинские солдаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Владислава Шевчука для Бигус.Инфо.



Военный поддержал ТЦК, которые ловят уклоняющихся от мобилизации. Скриншот

Командир десантников рассказал о необходимости усилить мобилизацию и привлечь больше людей для войны против России.

"Не хватает людей. Говорю прямо и не боюсь этого. Солдаты заканчиваются ежедневно", — сказал Владислав Шевчук и добавил "те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, а потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты, так не получится".

Военный выразил надежду, что новый министр обороны Рустем Умеров не остановится на введении технологического процесса для реестра военнообязанных и упрощении работы с документами, а сможет усилить мобилизацию в Украине. Владислав Шевчук отметил, что не видит "ничего плохого" в действиях некоторых работников ТЦК, которые на улице ловят уклонистов от мобилизации.

"Я не вижу ничего плохого в том, когда представители ТЦК и СП ходят по улицам и фактически за ноги ловят тех, кто должен выполнять свой конституционный долг. Меня это не смущает", — отметил военный и добавил, что его люди выполняют боевые задачи и гибнут, поэтому другие граждане должны выполнять тоже военные задачи.

Владислав Шевчук подытожил свои слова тем, что военные "не хотят защищать уклонистов". Посмотреть видео с интервью Владислава Шевчука можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД рассказали, как будут наказывать уехавших за границу уклонистов.

Также "Комментарии" писали, нужно ли отправлять на фронт избегающих мобилизации мужчин.