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Военный резко высказался о мобилизации: солдаты заканчиваются ежедневно

Украинский военный поддержал работников ТЦК, ловящих уклонистов от мобилизации.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Командир 80-й ОДШБр Владислав Шевчук считает, что в Украине идет полномасштабная война, однако не состоялась полномасштабная мобилизация. Военный заявил о необходимости усилить процесс мобилизации, ведь каждый день умирают украинские солдаты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Владислава Шевчука для Бигус.Инфо.

Военный резко высказался о мобилизации: солдаты заканчиваются ежедневно

Военный поддержал ТЦК, которые ловят уклоняющихся от мобилизации. Скриншот

Командир десантников рассказал о необходимости усилить мобилизацию и привлечь больше людей для войны против России.


"Не хватает людей. Говорю прямо и не боюсь этого. Солдаты заканчиваются ежедневно", — сказал Владислав Шевчук и добавил "те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, а потом выйти и рассказывать, что он помогал экономическому фронту, покупая кофе и сигареты, так не получится".

Военный выразил надежду, что новый министр обороны Рустем Умеров не остановится на введении технологического процесса для реестра военнообязанных и упрощении работы с документами, а сможет усилить мобилизацию в Украине. Владислав Шевчук отметил, что не видит "ничего плохого" в действиях некоторых работников ТЦК, которые на улице ловят уклонистов от мобилизации.

"Я не вижу ничего плохого в том, когда представители ТЦК и СП ходят по улицам и фактически за ноги ловят тех, кто должен выполнять свой конституционный долг. Меня это не смущает", — отметил военный и добавил, что его люди выполняют боевые задачи и гибнут, поэтому другие граждане должны выполнять тоже военные задачи.

Владислав Шевчук подытожил свои слова тем, что военные "не хотят защищать уклонистов". Посмотреть видео с интервью Владислава Шевчука можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД рассказали, как будут наказывать уехавших за границу уклонистов.

Также "Комментарии" писали, нужно ли отправлять на фронт избегающих мобилизации мужчин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qMyXV-RyGcA&ab_channel=BIHUSInfo
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Обсуждения

Бог

сегодня, 14:07

Думающие украинцы не хотят защищать режим,обнимающийся с педиками!!! Педики нам не друзи,а кому друзи-тот сам такой.


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