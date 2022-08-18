Военный расстрелял таксиста в России, потому что тот осуждал нападение на Украину

33-летний капитан армии РФ в Ростове-на-Дону расстрелял 51-летнего водителя такси. Военный выстрелил в мужчину, потому что он был против войны в Украине. Об этом сообщает российское СМИ 161.ru.

Военный расстрелял таксиста в России (фото из открытых источников)

Известно, что преступник раньше служил в ракетных войсках и побывал в нескольких горячих точках. А таксист переехал в Ростовскую область много лет назад из Азербайджана.

По предварительной информации, военный начал спорить с водителем и доказывать свою точку зрения по поводу полномасштабного вторжения России в Украину. Тело убитого таксиста обнаружили на улице с пулевыми ранениями.

"Погибший получил четыре шаровых ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные, но медики не успели спасти. Подозреваемый дает показания и у них пока путается.", — сообщил источник издания.

Пока выясняются обстоятельства преступления, Ростовский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего на два месяца.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России оккупанта без конечностей выгнали из автобуса . Водитель рейсового автобуса в Псковской области выгнал изуродованного "героя спецоперации". Кроме этого, еще и вышел с бейсбольной битой, чтобы объяснить, что думают граждане России о так называемых "героях". Соответствующее видео появилось в сети. На опубликованных кадрах видно, что мужчина в военной форме и на инвалидной коляске подъехал к рейсовому автобусу. Вероятно, он хотел, чтобы водитель или пассажиры помогли ему, но водитель не уронил его в салон, а пассажиры тоже с равнодушием требовали, чтобы водитель ехал дальше и не тратил их время.

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