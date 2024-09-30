Военный рассказал, сколько городов находится под угрозой оккупации: цифра поражает

Потеря любого города продолжает войну где-то на полгода , говорит военный Егор Фирсов. По его словам, сложилась определенная аксиома – пока противник имеет успех, и ресурсы для наступления, берет города и села – значит он чувствует, что двигается по плану и побеждает.

Война в Украине

"Когда противник берет город и вытесняет нас в поля и посадки – Силы обороны оказываются, как в тире. Оборона в городе имеет тотальное преимущество – есть подвалы, дома для маневров пехоты, ангары и гаражи для техники, здания, защищающие от артобстрелов и создающие радиотени от вражеских дронов. Особенно на Донбассе – промышленных объектов, помогающих обороне очень много", – говорит Фирсов.

По его словам, когда Силы обороны выходят из города, все эти "блага" получит враг, а мы – в лучшем случае, посадку и нору под землей.

"Так было в Авдеевке. Многие говорили, зачем нам ее защищать. Логика была проста, там было в 100 раз проще, чем в поле уже под Авдеевкой. И кризис Покровска – это прямое следствие потери Авдеевки. Сейчас минимум 7-9 городов под угрозой прямой оккупации – Угледар, где враг уже зацепился за окраины города. Селидово и Торецк – похожая ситуация. Курахово, Покровск, Мирноград, Часов Яр. Можно добавить еще Курахово и Константиновку", – говорит военный.

Он подчеркнул, что почти все города на высотах, которые в современной войне дают тотальную доминацию, они расширяют горизонты для полета дронов. Также за высотами образуются радиотени, чтобы укрываться уже от наших дронов.

"Сейчас, например, идет битва за Гирняк, — город, где самая высокая точка в Донецкой области. Занятые высоты позволяют улучшать диапазон поражения на 15-20 километров. Значительные проблемы в Авдеевке возникли тогда, когда враг начал контролировать террикон возле завода АКХЗ", – отметил военный.

При этом он призвал забыть все разговоры о переговорах. По его мнению, они вбрасываются врагом намеренно, чтобы всех расслаблять.

"Зачем нам давать оружие, думает Запад – если вот-вот будет мир. Короче, это типичная лапша для ушей. Пока есть продвижение противника – дипломатия бессильна", — подчеркнул Фирсов.

По его мнению, нужно сейчас концентрироваться исключительно на том, чтобы остановить противника: а это дроны, люди, обучение, в конце концов РЭБ на каждое авто мотающегося по передку бойца.

"Лучшая сейчас геополитика для нас – это не дать противнику взять село Лисовка, последнее село к подступам к Покровску. Такова наша судьба — что в поселках Донецкой области решается судьба свободного мира", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Угледаре враг пытается взять Силы оброны в двойное кольцо.