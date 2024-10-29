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Военный рассказал о новой хитрости россиян, которая убивает солдат ВСУ

Россия имеет новую тактику применения FPV-дронов на войне в Украине.

сегодня, 14:11
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Автор:
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Slava Kot

Российские оккупанты начали использовать новую тактику против украинских военных на Покровском направлении. По словам украинского военного 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова, россияне неожиданно атакуют дронами, которые перед ударом размещены на земле.

Военный рассказал о новой хитрости россиян, которая убивает солдат ВСУ

Война на Украине. Фото: x.com/ZelenskyyU

Как рассказывает военный Станислав Бунятов, россияне размещают FPV-дроны на дороге и выжидают автомобиль с украинскими военными. Когда он приближается, оккупанты поднимают беспилотник и наносят удар по украинским солдатам.

"На Покровском направлении знакомые собратья встретили новую хитрость врага: фпв сидит на дороге, а когда эвакуационное авто приближается, дрон поднимается и бьет по нему", — говорит военный.

Таким образом, эта тактика отличается от стандартного применения FPV-дрона, находящегося в воздухе, что позволяет относительно быстро обнаружить его при попадании в поле зрения.

Бунятов рекомендует применять средства радиоэлектронной борьбы в случаях езды в опасной зоне, где могут укрываться российские FPV-дроны.

"РЭБ конечно не панацея, но лучше по маршруту передвигаться с постоянно включенным", — добавляет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении генерал-майора Дмитрия Марченко, озвучившего плохие новости. По его словам, украинский фронт "посыпался". Как объясняет военный, россияне вскоре окружат Селидово, захватят его и будут иметь тактический выход на Покровск. Дмитрий Марченко назвал три причины, почему это произошло.

Также "Комментарии" писали о реакции военных на присутствие солдат КНДР на войне в Украине.




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