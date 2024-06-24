Военный рассказал, на ком сейчас держится армия: неожиданный ответ

Украинская армия сегодня держится на мужчинах, которым 45 лет и старше, говорит военный Александр Морозов.

Война в Украине

"Это такие вот обычные дядьки, кто из деревни, кто из города, кто с завода, кто из стройки. Они пошли потому что надо, потому что ну дали эту повестку, так что я теперь буду бежать или скрывался?! Простые трудяги, которые и в дом и у дома и детей на ноги поставить. Они не смотрят тик-токов и ютубов с адвокатами, они не рассказывают что-то там об их правах и Конституции. Потому что надо, а как надо, сказал 55 летний курсант, и пошел бежать полосу препятствий. А 25-летний адвентист седьмого дня сбежал из учебки, потому что ему Бог не позволяет одевать форму, пастор не позволяет нести службу, а адвокат говорит, что ничего тебе не будет, беги", — рассказывает Морозов.

При этом он добавляет, что почти все патриоты, альтруисты и пассионарии закончились еще до 2024-го.

"Сейчас армия держится на дядях 45+. Когда закончатся дядьки, скорее всего те, кто останутся, достанут белый флаг, потому что эти события сегодняшнего дня не о них, им адвокат сказал, что можно не служить", — отметил Морозов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что большинство новобранцев пехоты не имеют военного опыта. Они проходят курс молодого бойца, где они обучаются базовым навыкам ведения боевых действий, медицины, тактики и взаимодействия в подразделении. Особое внимание уделяется физической подготовке, ведь выносливость и физическая сила критически важны для пехотинцев. В пехоту чаще всего попадают молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, которые отличаются высоким уровнем физической выносливости и гибкостью, что важно при выполнении боевых задач. Среди новобранцев много тех, у кого есть патриотические мотивы или желание защитить свои земли и страну от агрессора.



