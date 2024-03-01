Военный рассказал, какие «звезды должны сойтись», чтобы у Украины возник третий Майдан

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Ткачик Олеся
При этом, как считает Петр Шуклинов, на данный момент нет массового запроса общества на проведение Майдана. По его словам, проблем в стране много, однако абсолютное большинство людей понимают, что имеющиеся вызовы Майданом не решить, тем более во время войны с Россией.
Майдан
То есть, по его словам, Майдан без массированного общественного запроса и Майдан без профессиональной организационной составляющей – это временный политический протест, который не может достичь никаких целей.
По его словам, сейчас в тылу запроса на Майдан нет, и организационные возможности тоже отсутствуют.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия хочет организовать в Украине Майдан-3. В Кремле планируется создать такую ситуацию, чтобы после 20 мая поставить под вопрос легитимность всех решений украинской власти. Расчет на то, что военные не будут понимать, кому они должны подчиняться, что вызовет дезориентацию. После этого РФ планирует где-нибудь в июне пойти в большое наступление и захватить новые территории.
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