Военный рассказал, какие «звезды должны сойтись», чтобы у Украины возник третий Майдан

При этом, как считает Петр Шуклинов, на данный момент нет массового запроса общества на проведение Майдана. По его словам, проблем в стране много, однако абсолютное большинство людей понимают, что имеющиеся вызовы Майданом не решить, тем более во время войны с Россией.

Майдан

"Второе. Все, кто потенциально способен возглавить революцию, организовать необходимые процессы, чтобы Майдан от болтовни перешел в организованную структуру и достиг целей – все они служат в Силах обороны и воюют на фронте",

– подчеркнул военный.

То есть, по его словам, Майдан без массированного общественного запроса и Майдан без профессиональной организационной составляющей – это временный политический протест, который не может достичь никаких целей.

"Мы видели протесты гражданского общества без организации – они не стали Майданом. Мы видели протесты политиков без гражданского общества – они не стали Майданом. И только когда две силы объединились – Майдан превратился в революцию",

– подчеркни военный.

По его словам, сейчас в тылу запроса на Майдан нет, и организационные возможности тоже отсутствуют.

"И только в России мыслят так, что Майдан можно "создать" как политический инструмент. Именно это мышление и привело русский мир к фактическому поражению и изоляции",

– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия хочет организовать в Украине Майдан-3. В Кремле планируется создать такую ситуацию, чтобы после 20 мая поставить под вопрос легитимность всех решений украинской власти. Расчет на то, что военные не будут понимать, кому они должны подчиняться, что вызовет дезориентацию. После этого РФ планирует где-нибудь в июне пойти в большое наступление и захватить новые территории.