Военный рассказал, какие шаги нужно предпринять, чтобы победить Россию

Война – это не только штурмовые действия в посадках, закапывание в землю, артиллерийские дуэли и атаки фпв-дронов камикадзе. Война – это, прежде всего, большой обман противника, поиск его слабых мест, неожиданные операции в неожиданных местах, считает военный Юрий Касьянов.

Война в Украине

Именно поэтому, по его словам, операция в Курской области оказалась столь успешной.

"Потому что, несмотря на все наше головотяпство в штабах на всех уровнях, неумение работать с секретной информацией и откровенную измену (которая всегда есть), нашим военным удалось использовать фактор внезапности и грамотно применить потенциал нескольких бригад в маневренной войне", — отметил военный .

Теперь, по его словам, противник вынужден оккупироваться, опрокидывать войска в Курскую область с других участков фронта и из Калининграда. Вероятно, дальнейших перспектив у курского прорыва нет, вряд ли удастся значительно продвинуться, но свою роль эта операция выполнила, сломав планы противника на летнее наступление и скорейшее окончание войны на его условиях.

При этом Касьянов отметил, что для поддержки действий наших наземных сил в ночь на 14 августа была проведена масштабная воздушная атака дальнобойными дронами-камикадзе по российским военным аэродромам Курск, Воронеж, Борисоглебск, Саваслейка.

"И здесь фактор неожиданности и внезапности полностью сыграл свою роль во время удара по нижегородскому аэродрому Саваслейка, где базируются Миг-31К – носители сверхзвуковых ракет "Кинжал". Z-блоггеры пишут, что на этом аэродроме, в отличие от прифронтовых, "жили мирной жизнью", не имея достаточного количества зенитных средств и не проявляя бдительности. Так же недавно противник потерпел болезненный удар во время атаки украинских дронов по липецкому военному аэродрому, где орки тоже "жили мирной жизнью", — говорит военный.

При этом, говорит Касьянов, можно не сомневаться, что противник исправит свою ошибку, изготовит еще больше панцирей и других средств ПВО, и атаки по всем российским военным аэродромам станут такой же трудной задачей, как сегодня атаки по аэродромам в Ростове, Курске, Воронеже, и где война в воздухе напоминает битву на Донбассе – тяжелую, кровавую, без заметных успехов с обеих сторон.

"Чтобы выиграть войну, нам нужно действовать быстро, нестандартно, искать слабые места в обороне противника, применять новые тактические решения, изобретать новую тактику, делать новые дроны, которые смогут пробить любую существующую систему ПВО", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП сделали заявление о прекращении огня.



