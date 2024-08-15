Военный рассказал, какие шаги нужно предпринять, чтобы победить Россию

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Ткачик Олеся
Война – это не только штурмовые действия в посадках, закапывание в землю, артиллерийские дуэли и атаки фпв-дронов камикадзе. Война – это, прежде всего, большой обман противника, поиск его слабых мест, неожиданные операции в неожиданных местах, считает военный Юрий Касьянов.
Война в Украине
Именно поэтому, по его словам, операция в Курской области оказалась столь успешной.
Теперь, по его словам, противник вынужден оккупироваться, опрокидывать войска в Курскую область с других участков фронта и из Калининграда. Вероятно, дальнейших перспектив у курского прорыва нет, вряд ли удастся значительно продвинуться, но свою роль эта операция выполнила, сломав планы противника на летнее наступление и скорейшее окончание войны на его условиях.
При этом Касьянов отметил, что для поддержки действий наших наземных сил в ночь на 14 августа была проведена масштабная воздушная атака дальнобойными дронами-камикадзе по российским военным аэродромам Курск, Воронеж, Борисоглебск, Саваслейка.
При этом, говорит Касьянов, можно не сомневаться, что противник исправит свою ошибку, изготовит еще больше панцирей и других средств ПВО, и атаки по всем российским военным аэродромам станут такой же трудной задачей, как сегодня атаки по аэродромам в Ростове, Курске, Воронеже, и где война в воздухе напоминает битву на Донбассе – тяжелую, кровавую, без заметных успехов с обеих сторон.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП сделали заявление о прекращении огня.
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