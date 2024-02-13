Военный рассказал, к каким уловкам прибегают россияне в Авдеевке

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Ткачик Олеся
Ситуация в Авдеевке напряженная, враг не оставляет попыток захватить город, рассказал Цехоцкий. По его словам, россияне активно используют дроны и кассетные боеприпасы, а вот тяжелая техника противника из-за сложных погодных условий стоит уже несколько недель.
Ситуация в Авдеевке
По словам военного, россияне постоянно меняют тактику штурмов и даже прибегают к разным "уловкам".
При этом офицер не исключает, что россияне могут пойти на массированный штурм Авдеевки, в случае если им не удастся захватить город до предстоящих в РФ президентских выборов. По его словам, Силы обороны готовы к такому сценарию.
Кроме того, Цехоцкий добавил, что оккупантам трудно захватить Авдеевку, они в разговорах жалуются на то, что им "не сладко".
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению экспертов, ситуация в Авдеевке сложная. ВСУ там будут держать оборону до тех пор, пока оккупанты не дойдут до "дороги жизни", по которой идут поставки. До этой дороги оккупантам осталось 700 метров.
Также "Комментарии" рассказывали, что россияне хотят не только захватить Авдеевку, но и выйти на границы Донецкой и Луганской областей до "переназначения" Путина президентом. Если же план окупантов провалится, добавляют эксперты, то вероятно, они изменят направление удара и атакуют Харьковскую область.
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