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Военный рассказал, к каким уловкам прибегают россияне в Авдеевке

В Авдеевке россияне прилагают максимум усилий, чтобы захватить город, об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, передает портал «Комментарии»

сегодня, 16:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ситуация в Авдеевке напряженная, враг не оставляет попыток захватить город, рассказал Цехоцкий. По его словам, россияне активно используют дроны и кассетные боеприпасы, а вот тяжелая техника противника из-за сложных погодных условий стоит уже несколько недель.

Военный рассказал, к каким уловкам прибегают россияне в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке

По словам военного, россияне постоянно меняют тактику штурмов и даже прибегают к разным "уловкам".

"Подползали ночью, тихонько ждали утра и, как только "петухи начали петь", они начинали делать попытки выхода на наши позиции",
– рассказал Цехоцкий.

При этом офицер не исключает, что россияне могут пойти на массированный штурм Авдеевки, в случае если им не удастся захватить город до предстоящих в РФ президентских выборов. По его словам, Силы обороны готовы к такому сценарию.

Кроме того, Цехоцкий добавил, что оккупантам трудно захватить Авдеевку, они в разговорах жалуются на то, что им "не сладко".

"Они признают, что украинские воины им "дают прикурить", а украинская разведка, в первую очередь аэроразведка, лучшая",
– рассказал Цехоцкий.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению экспертов, ситуация в Авдеевке сложная. ВСУ там будут держать оборону до тех пор, пока оккупанты не дойдут до "дороги жизни", по которой идут поставки. До этой дороги оккупантам осталось 700 метров.

Также "Комментарии" рассказывали, что россияне хотят не только захватить Авдеевку, но и выйти на границы Донецкой и Луганской областей до "переназначения" Путина президентом. Если же план окупантов провалится, добавляют эксперты, то вероятно, они изменят направление удара и атакуют Харьковскую область.




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