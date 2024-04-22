Военный рассказал, что ждет Украину, если она проиграет России

Если Украина не будет получать помощь от Запада, то украинцы как курды будут бороться своими силами. В этом случае Россия физически захватит все территории Украины. Тогда, считает Мирослав Гай, начнется партизанская война, все активисты будут либо в тюрьмах, либо убиты.

Война в Украине

"В РФ и на территории Украины начинаются акты мести, в том числе на АЭС, миллионы беженцев хлынут в Европу и навсегда меняют Европейский политический рельеф. РФ мобилизует тысячи граждан Украины, в том числе с опытом современной войны, отбирает все технические разработки Украины, переформатируется и готовит новую экспансию в бывшие страны соцлагеря",

– считает Гай.

После этого, по мнению военного, конвейером пойдет Тайвань, а Европа получает вражескую и наиболее профессиональную армию у своих границ, Россия – теракты и еще больше санкций. При этом США потеряют последние крохи авторитета, хотя им после курдов и Афганистана не привыкать.

Коллапсы на биржах, потеря доверия в НАТО. Затем все стабилизируется и идет милитаризация стран с учетом новых реалий. Россию такой сценарий вполне устраивает. По большому счету США тоже, потому что они станут главным противовесом нового Советского союза, более слабого и создадут проблемы и ЕС, и России. Но есть проблемка – Китай. Китай получает бонусы и от победы РФ и от ее проигрыша",

– отмечает эксперт.

Хотя, по его словам, есть и вариант победы Украины, когда поступает вся необходимая помощь.

"Мы отражаем агрессию РФ, снижаем их боевой потенциал, переходим в стратегическую оборону, о границах 1991 года я даже не упоминаю в текущей ситуации, закрепляемся там, где можем и сохраняем государство, национальные и конституционные институции, переходим в переговоры с РФ в посредничестве США, ЕС, не Турции, закрепляем линию разграничения, где стоит украинский солдат. Прекращаем огонь",

– говорит Гай.

Далее, по его словам, эти территории будут считаться спорными, как сейчас между Турцией и Грецией. При этом санкции будут действовать и понемногу убивать экономику РФ.

"Мы восстанавливаемся, милитаризуемся, проводим реформы и вступаем в ЕС и НАТО, с условием в договоре не отвоевать спорные территории силами Альянса",

– добавил военный.

При этом он считает, что ни один из этих сценариев не сбудется, будет что-то среднее, длинное и еще большей кровью.

"Но, как ни странно, Украина победит во всех вариантах развития событий в стратегической перспективе, потому что впоследствии, лет через 100, РФ не будет",

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, поможет ли новая помощь от США выиграть войну против России.