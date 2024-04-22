logo

BTC/USD

67073.38

ETH/USD

3222.70

LTC/USD

86.04

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный рассказал, что ждет Украину, если она проиграет России
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный рассказал, что ждет Украину, если она проиграет России

Маловероятно, но если Украина проиграет России, то ее ждет полная оккупация, считает военный Мирослав Гай. Кроме того, по его словам, в мире возникнет больше военных конфликтов, в том числе и на Тайване

22 апреля 2024, 21:03
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Если Украина не будет получать помощь от Запада, то украинцы как курды будут бороться своими силами. В этом случае Россия физически захватит все территории Украины. Тогда, считает Мирослав Гай, начнется партизанская война, все активисты будут либо в тюрьмах, либо убиты.

Военный рассказал, что ждет Украину, если она проиграет России

Война в Украине

"В РФ и на территории Украины начинаются акты мести, в том числе на АЭС, миллионы беженцев хлынут в Европу и навсегда меняют Европейский политический рельеф. РФ мобилизует тысячи граждан Украины, в том числе с опытом современной войны, отбирает все технические разработки Украины, переформатируется и готовит новую экспансию в бывшие страны соцлагеря",
– считает Гай.

После этого, по мнению военного, конвейером пойдет Тайвань, а Европа получает вражескую и наиболее профессиональную армию у своих границ, Россия – теракты и еще больше санкций. При этом США потеряют последние крохи авторитета, хотя им после курдов и Афганистана не привыкать.

Коллапсы на биржах, потеря доверия в НАТО. Затем все стабилизируется и идет милитаризация стран с учетом новых реалий. Россию такой сценарий вполне устраивает. По большому счету США тоже, потому что они станут главным противовесом нового Советского союза, более слабого и создадут проблемы и ЕС, и России. Но есть проблемка – Китай. Китай получает бонусы и от победы РФ и от ее проигрыша",
– отмечает эксперт.

Хотя, по его словам, есть и вариант победы Украины, когда поступает вся необходимая помощь.

"Мы отражаем агрессию РФ, снижаем их боевой потенциал, переходим в стратегическую оборону, о границах 1991 года я даже не упоминаю в текущей ситуации, закрепляемся там, где можем и сохраняем государство, национальные и конституционные институции, переходим в переговоры с РФ в посредничестве США, ЕС, не Турции, закрепляем линию разграничения, где стоит украинский солдат. Прекращаем огонь",
– говорит Гай.

Далее, по его словам, эти территории будут считаться спорными, как сейчас между Турцией и Грецией. При этом санкции будут действовать и понемногу убивать экономику РФ.

"Мы восстанавливаемся, милитаризуемся, проводим реформы и вступаем в ЕС и НАТО, с условием в договоре не отвоевать спорные территории силами Альянса",
– добавил военный.

При этом он считает, что ни один из этих сценариев не сбудется, будет что-то среднее, длинное и еще большей кровью.

"Но, как ни странно, Украина победит во всех вариантах развития событий в стратегической перспективе, потому что впоследствии, лет через 100, РФ не будет",
– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, поможет ли новая помощь от США выиграть войну против России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid031vCUrR6NQqpz7VLvrbSUwrffKDQSyzcU3C7yZYTPCb8SNmLHSezXgYBUp6xiTrRMl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости