Военный раскрыл проблему украинских дронов: сколько попадает в цель

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Slava Kot
Среди украинских операторов дронов треть успешных вылетов считается нормальным показателем. Однако некоторые подразделения показывают лучшую статистику, и каждый второй вылет попадает в цель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bild.
Запуск дрона. Фото из открытых источников
Украинский военный офицер из 92 бригада ВСУ с позывным "Лекс", воюющий в батальоне ударных дронов "Ахиллес" против армии РФ на Харьковском направлении в интервью Bild, рассказал, что основными целями подразделения стали российские солдаты и тяжелая бронетехника кафиров. По его словам, в армии ситуация может пойти не по плану, в том числе и с беспилотниками.
По словам оператора дронов, в ВСУ нормальный уровень успешных вылетов беспилотников составляет около 30-35%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном, который считает, что скоро операторы дронов перестанут быть нужными в армии.
Также "Комментарии" писали о военном, который рассказал, как на самом деле происходит отбор на дроновода.
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