Военный раскрыл проблему украинских дронов: сколько попадает в цель

Среди украинских операторов дронов треть успешных вылетов считается нормальным показателем. Однако некоторые подразделения показывают лучшую статистику, и каждый второй вылет попадает в цель. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bild.



Запуск дрона. Фото из открытых источников

Украинский военный офицер из 92 бригада ВСУ с позывным "Лекс", воюющий в батальоне ударных дронов "Ахиллес" против армии РФ на Харьковском направлении в интервью Bild, рассказал, что основными целями подразделения стали российские солдаты и тяжелая бронетехника кафиров. По его словам, в армии ситуация может пойти не по плану, в том числе и с беспилотниками.

"Мы работаем в армии. И ни один план не переживает реальный контакт с врагом. Если что-то может пойти не так, то оно пойдет не так. Если мы используем передовое оборудование в неясных, тяжелых и хаотических условиях, многое может пойти не так", — говорит военный.

По словам оператора дронов, в ВСУ нормальный уровень успешных вылетов беспилотников составляет около 30-35%.

"Я слышал, что нормальный уровень успешных рейдов у дроводов – 30-35%. У нас это почти 50%. Но это еще далеко от 100%. Я бы сказал, что примерно половина наших вылетов заканчивается ничем. Иногда это несколько вылетов подряд, и это очень раздражает. Все, что нужно, быть терпеливым и точным, пытаться учесть столько рисков и ошибок, сколько возможно", — заявил офицер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном, который считает, что скоро операторы дронов перестанут быть нужными в армии.

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