Военный раскрыл новую тактику Кремля: как РФ пытается взять Покровск

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска пытаются обойти Покровск с левого и правого флангов, ведь не наступают вплотную из-за значительных потерь. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Еспресо" заявил подполковник, начальник пресс-службы 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николай Коваль.
Бои за Покровск. Фото из открытых источников
Он добавил, что 14-я штурмовая бригада НГУ "Червона Калина" недавно отразила штурм, во время которого противник использовал бронированную технику БМП.
Подполковник отметил, что иногда россияне пытаются выдавать себя за гражданских людей, одеваясь, как мирные жители. Однако бойцы ВСУ их обнаруживают и призывают людей эвакуироваться из города.
Читайте также на портале "Комментарии" — информация о том, что россияне якобы зашли в Покровск Донецкой области, не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
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