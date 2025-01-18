Военный раскрыл новую тактику Кремля: как РФ пытается взять Покровск

Российские захватнические войска пытаются обойти Покровск с левого и правого флангов, ведь не наступают вплотную из-за значительных потерь. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Еспресо" заявил подполковник, начальник пресс-службы 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" Николай Коваль.

Бои за Покровск. Фото из открытых источников

"Их потенциал для обхода позиций ВСУ постоянно снижается. Мы ежедневно отбиваем по 50-70 штурмов на Покровском направлении. Бывают и более интенсивные атаки, но тактика противника по обходу Покровска пока не меняется", — объяснил военный.

Он добавил, что 14-я штурмовая бригада НГУ "Червона Калина" недавно отразила штурм, во время которого противник использовал бронированную технику БМП.

"Мы остановили атаку, подбили и уничтожили технику. На направлении враг обычно применяет автомобильную технику, иногда даже мотоциклы, а также штурмовые группы до 10 человек. Мы готовим все возможные варианты для сохранения жизни и здоровья наших побратимов. Запасные позиции и рубежи всегда готовы для защиты бойцов", — заверил Коваль.

Подполковник отметил, что иногда россияне пытаются выдавать себя за гражданских людей, одеваясь, как мирные жители. Однако бойцы ВСУ их обнаруживают и призывают людей эвакуироваться из города.

Читайте также на портале "Комментарии" — информация о том, что россияне якобы зашли в Покровск Донецкой области, не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

"Оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", — говорится в сообщении.



