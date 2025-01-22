Военный раскрыл, будет ли окружение на Донбассе: к чему готовиться

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Николай Лисицын
Риска окружения сил обороны Украины в населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области сейчас нет. Но ВСУ ведут там очень тяжелые бои "и возможно любое развитие ситуации в любую сторону". Об этом сообщает 22 января портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільного".
В Великой Новоселке идут тяжелые бои. Фото: Нацполиция Украины
"Угрозы окружения там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", — сказал спикер.
По словам Трегубова, украинское командование держит ситуацию на контроле, а также рассматривает различные варианты действий в этом населенном пункте.
О том, что ВСУ вряд ли удастся отступить из Великой Новоселки без потерь, заявил 21 января военный журналист Богдан Мирошников. 22 января появилось еще одно свидетельство, что дороги для отступления ВСУ под Великой Новоселкой перерезаны.
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