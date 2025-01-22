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Военный раскрыл, будет ли окружение на Донбассе: к чему готовиться

Украинское командование держит ситуацию на контроле, заявили в ОСГВ "Таврия"

сегодня, 17:03
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Николай Лисицын

Риска окружения сил обороны Украины в  населенном пункте Великая Новоселка в Донецкой области сейчас нет. Но ВСУ ведут там очень тяжелые бои "и возможно любое развитие ситуации в любую сторону". Об этом сообщает 22 января портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільного".

Военный раскрыл, будет ли окружение на Донбассе: к чему готовиться

В Великой Новоселке идут тяжелые бои. Фото: Нацполиция Украины

"Угрозы окружения там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", — сказал спикер.

По словам Трегубова, украинское командование держит ситуацию на контроле, а также рассматривает различные варианты действий в этом населенном пункте.

О том, что ВСУ вряд ли удастся отступить из Великой Новоселки без потерь, заявил 21 января военный журналист Богдан Мирошников. 22 января появилось еще одно свидетельство, что дороги для отступления ВСУ под Великой Новоселкой перерезаны.

Как сообщали "Комментарии", Мирошников уже несколько раз предупреждал о том, что отход из Великой Новоселки станет проблемой. 19 января он писал, что уход из поселка будет "очень веселым", потому что после потери Времевки "даже грунтовок там для этого осталось мало".

По данным проекта DeepState на вечер 18 января, отмечено продвижение российских войск возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой россияне начали штурмы некоторых районов на востоке и севере населенного пункта. До этого в ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное. После этого кольцо вокруг Великой Новоселки, которая длительное время находится в полуокружении, сжалось еще больше.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o4XONrDJWsc
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