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Военный предупредил, что россияне создали на фронте спецгруппы. О чем речь

Россияне научились сбивать украинские дроны и даже создали для этого специальные группы, об этом в Фейсбуке сообщил военный Егор Фирсов. По его словам, орко-советская армия начала подстраиваться под реалии боя

сегодня, 12:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Егор Фирсов рассказал, что враг активно сбивает fpv дроны ружьями.

Военный предупредил, что россияне создали на фронте спецгруппы. О чем речь

Егор Фирсов

"У них работают спецгруппы со стреляющими дробью стволами. Параллельно может работать ружье РЭБа, подавляющее связь дрона"
, – отметил военный.

По его словам, этот аспект показателен в том, что враг становится системным. То есть, добавляет Фирсов, даже орко-советская армия подстраивается и перестраивает структуру подразделений под реалии в поле боя.

"Точную цифру не скажу, но у нас уже сбили немало бортов. Этот факт даже заставил нас менять тактику полетов",
– добавил военный.

По его словам, сейчас растет значение воздушной разведки. У кого больше глаз в небе, кто быстрее обрабатывает информацию – тот и имеет преимущество. Чем дальше летают эти "глаза" – тем глубже можно сковывать противника.

"К сожалению у орков и здесь преимущество. Над позициями вглубь 20 километров везде висят вражеские крылья. Что анализируют наши пункты, логистику, передвижение и корректируют огонь",
– подчеркнул военный.

По его мнению, центральный боец в этой войне это уже не артиллерист или оператор ударного дрона. Это тот боец, который дает картинку, куда именно в этот момент вести огонь, потому что в эту секунду работает враг на условном танке или системе выпускающей ракеты С-300, и через короткое время — информация будет уже не актуальной.

"Фактически условный аэроразведчик и управляет боем"
, – добавил военный.

Учитывая это, еще более важным становится тема системы управления.

"Представьте на поле боя проходят десятки важных процессов. Множество экипажей работает с ударными дронами. Они глушат друг друга, перебивают каналы. РЭБы наших подразделений также влияют и на наши дроны — могут глушить и наши птички. В это время работает много разведывательных дронов, могут идти штурмовые атаки врага в десяти метрах от наших позиций. Может проходить передвижение техники ворона в километрах от позиций. И все это проходит в одну секунду"
, – рассказал Фирсов.

И всем этим командиру нужно управлять и принимать качественные решения.

"Уже прошли времена командиров, занимающих высоты, которые наглядно смотрят на бой и криком раздают команды. Те командиры, которые упорядочивают военные процессы на планшеты и экраны, анализируют данные, — те имеют существенное преимущество"
, – добавил Фирсов.

Также он рассказал, что на фронте начали активнее строить оборонительные сооружения. Однако, по его словам, построить их двумя инженерными ротами невозможно. Этим, говорит военный, должна заниматься вся страна.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обращал внимание на то, что дроны будут играть ключевую роль на фронте.




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Источник: https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/pfbid02Fnx3dBzU21ow9BzRfh3w4Z5S2QqtoiUGP2pQ5u3JHwW4nei9mQqptLaWLb4TgtPJl
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