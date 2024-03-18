Военный предупредил, что россияне создали на фронте спецгруппы. О чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Егор Фирсов рассказал, что враг активно сбивает fpv дроны ружьями.
Егор Фирсов
По его словам, этот аспект показателен в том, что враг становится системным. То есть, добавляет Фирсов, даже орко-советская армия подстраивается и перестраивает структуру подразделений под реалии в поле боя.
По его словам, сейчас растет значение воздушной разведки. У кого больше глаз в небе, кто быстрее обрабатывает информацию – тот и имеет преимущество. Чем дальше летают эти "глаза" – тем глубже можно сковывать противника.
По его мнению, центральный боец в этой войне это уже не артиллерист или оператор ударного дрона. Это тот боец, который дает картинку, куда именно в этот момент вести огонь, потому что в эту секунду работает враг на условном танке или системе выпускающей ракеты С-300, и через короткое время — информация будет уже не актуальной.
Учитывая это, еще более важным становится тема системы управления.
И всем этим командиру нужно управлять и принимать качественные решения.
Также он рассказал, что на фронте начали активнее строить оборонительные сооружения. Однако, по его словам, построить их двумя инженерными ротами невозможно. Этим, говорит военный, должна заниматься вся страна.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обращал внимание на то, что дроны будут играть ключевую роль на фронте.
Обсуждения
Новости