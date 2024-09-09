На фронте остро не хватает мавиков, отметил военный Александр Карпьюй . По его словам, оказалось, что их дефицит можно объяснить очень просто – министерство обороны их просто не закупило в необходимом количестве.

Александр Карпьюк

"Законтрактовало – да. Но законтрактовать – это еще не закупка, потому что нужно еще и саму закупку завершить. А вот с закупками беда. О чем все молчат. То есть перед тем, как Китай вводит ограничения, мы не только не закупились на будущие периоды, мы пробали наши потребности даже до конца этого года", — отметил военный.

По его словам, с такой плачевной ситуацией ВСУ уходят в зиму, где наиболее эффективный дрон будет именно Мавик 3Т. Сейчас, говорит военный, частично крылья дополняют картину оперативной осведомленности, но зимой облака будут на высоте 100-200 метров, крылья не смогут работать.

"Более агрессивные погодные условия и большая нагрузка на языки – это х2-х3 по потерям. А мы даже сейчас не можем обеспечить фронт. Поэтому уважаемые подразделения БПЛА ищите волонтеров, которые будут возить вам язычки и аутелы. Зима близко", – отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация по средствам на Донецком направлении ухудшилась. Активность велика, подразделений много. На всех не хватает, ни того, что дает государство, ни того, что дают волонтеры, говорили военные. При этом они предупреждали, что Силы обороны сильно потеряют в оперативной осведомленности, потому что именно наличие мавика и фпвишки на подлете будет решать исход боя. Если же ВСУ зайдут в зиму без достаточного количества средств нужного качества — привет мясные штурмы, крепость Покровск и все, приехали, крепость Славянск ты следующая, говорили военные.



