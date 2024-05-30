Военный оценил строительство фортификаций: на каком направлении лучшая линия обороны

Украинский военный с позывным "Алекс" прокомментировал строительство линий обороны по разным направлениям вблизи фронта. По словам лейтенанта ВСУ, лучшие защитные постройки и фортификации созданы на Запорожском направлении.



Окопы украинских военных. Фото из открытых источников

Украинский военный проанализировал ситуацию на разных направлениях по линиям обороны, которые находятся за передовыми позициями СОУ и заявил, что с этим много проблем, а некоторые участки до сих пор вообще не оборудованы. По словам военного, лучшая ситуация в Запорожском направлении.

"Приятно удивляет только Запорожское направление, там эта вся тема строилась еще с конца осени 2023 года и сейчас это реально нормально оборудованные минимум 3 линии обороны, возможно это связано с потенциально сложным участком в районе Роботино, обострение в котором спровоцировало бы отход наших войск, не знаю, но факт, что ребята в том направлении имеют нормальные запасные позиции в случае чего", — рассказал офицер ВСУ.

По словам украинского военного, о большинстве других участков вряд ли можно положительно отозваться.

"На втором месте Сумщина, несмотря на то, что писали в инфопространстве, много положительных отзывов, о других направлениях умолчу", — подчеркнул лейтенант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный из 3-й ОШБр Максим Жорин дал совет военнообязанным по мобилизации. По словам заместителя комбрига, следует обратить особое внимание на процесс обучения перед попаданием на фронт.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на российский удар по гражданским в Харькове.