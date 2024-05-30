Военный оценил строительство фортификаций: на каком направлении лучшая линия обороны

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Slava Kot
Украинский военный с позывным "Алекс" прокомментировал строительство линий обороны по разным направлениям вблизи фронта. По словам лейтенанта ВСУ, лучшие защитные постройки и фортификации созданы на Запорожском направлении.
Окопы украинских военных. Фото из открытых источников
Украинский военный проанализировал ситуацию на разных направлениях по линиям обороны, которые находятся за передовыми позициями СОУ и заявил, что с этим много проблем, а некоторые участки до сих пор вообще не оборудованы. По словам военного, лучшая ситуация в Запорожском направлении.
По словам украинского военного, о большинстве других участков вряд ли можно положительно отозваться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный из 3-й ОШБр Максим Жорин дал совет военнообязанным по мобилизации. По словам заместителя комбрига, следует обратить особое внимание на процесс обучения перед попаданием на фронт.
Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на российский удар по гражданским в Харькове.
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