Военный объяснил, почему ВСУ пошли на Курскую область, а не на помощь в Покровск

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Ткачик Олеся
Недавно враг планировал наступление на Харьков – Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления , а затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк , план наступления с этого направления есть до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении.
Бои в Курской области
При этом он объяснил, почему военные так глубоко закрепляются. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано. Кроме того, идет работа по минированию путей, по которым враг может подтянуть силы и средства.
При этом он согласен с тем, что сейчас Украине нужны силы на Покровском направлении. Однако, по его словам, сначала нужно нивелировать разницу в живой силе. Он говорит, что в Покровском направлении россияне уже бросают резервные бригады в наступление, у них там инициатива.
При этом он соглашается с тем, что россияне когда-нибудь выбьют ВСУ из Курской области. Но, добавляет он, при этом развалят кучу своих населенных пунктов, потеряют несколько инфраструктурных объектов и потеряют инициативу на Харьковском направлении. Кроме того, после этого им придется все же организовать охрану границы, потому что сейчас они снимают все подразделения и бросают на Донецкую область, потому что знают что мы не перейдем границу. То есть, говорит военный, возваленный район, заставит россиян выделять часть ресурсов на охрану границ, чтобы не допустить повторения, а это непростая задача с учетом того, что у них людей не хватает.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и ЕС отреагировали на операцию ВСУ в Курской области.
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