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Военный объяснил, почему ВСУ пошли на Курскую область, а не на помощь в Покровск

Военные в Курской области нивелируют разницу в живой силе и заставляют врага оттянуть силы из Донецкой области

сегодня, 20:38
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Ткачик Олеся

Недавно враг планировал наступление на Харьков – Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления , а затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк , план наступления с этого направления есть до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении.

Военный объяснил, почему ВСУ пошли на Курскую область, а не на помощь в Покровск

Бои в Курской области

"Судя по всему, командование ВСУ решило не ждать пока враг начнет крушить населенные пункты в Сумской области, зашел в Курскую область чтобы сделать там "буферную зону". Это даст время нам на нашей земле, пока враг будет разобивать авиацией Курскую область. Ответ: Если ты понимаешь, что на этом направлении будет война, то бы первым пока враг не ждет и захватывай инициативу", — говорит военный.

При этом он объяснил, почему военные так глубоко закрепляются. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано. Кроме того, идет работа по минированию путей, по которым враг может подтянуть силы и средства.

"Это усложняет развертывание колонн в боевые порядки, потому что это не Донецкое направление, здесь организованного плацдарма нет, чтобы его сделать – нужно тратить время, средства и живую силу. Как авиацией и артиллерией выбивать ВСУ из инфраструктурных объектов, которые очень нужны РФ и которые при полном уничтожении в реальности сегодняшнего дня невозможно восстановить", — добавил военный.

При этом он согласен с тем, что сейчас Украине нужны силы на Покровском направлении. Однако, по его словам, сначала нужно нивелировать разницу в живой силе. Он говорит, что в Покровском направлении россияне уже бросают резервные бригады в наступление, у них там инициатива.

"Лучше заставить эти резервы перебросить на направление, где у них нет преимущества, чем сражаться с врагом в том городе, где им комфортно и по их правилам, потому что здесь важных для РФ объектов нет, все разваливается авиацией и ракетами. Если смогут оттащить туда резервы и этим дадут нам здесь время – это будет очень здорово", — говорит Карпюк .

При этом он соглашается с тем, что россияне когда-нибудь выбьют ВСУ из Курской области. Но, добавляет он, при этом развалят кучу своих населенных пунктов, потеряют несколько инфраструктурных объектов и потеряют инициативу на Харьковском направлении. Кроме того, после этого им придется все же организовать охрану границы, потому что сейчас они снимают все подразделения и бросают на Донецкую область, потому что знают что мы не перейдем границу. То есть, говорит военный, возваленный район, заставит россиян выделять часть ресурсов на охрану границ, чтобы не допустить повторения, а это непростая задача с учетом того, что у них людей не хватает.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и ЕС отреагировали на операцию ВСУ в Курской области.




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid02LvdQSU3DYcaBEeoPSBE1dRS5MBXm3XSBnfL2ZWHnrRyxFp4bDiazGAvj25jxhoY3l
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