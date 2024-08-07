Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы, об этом по сообщению Bloomberg, сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Именно так он прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Курской области.

США и ЕС

При этом Кирби отметил, что официальные лица свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию.

Кроме того, на новый прорыв российской границы также отреагировали в Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам. В комментарии для "Общественного" представитель комиссии Петер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина имеет законное право защищаться, в частности, нанося удары по агрессору на его территории.

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", – сказал Стано.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что операцию в Курщине демонстративно проводят именно украинские военные. Они называют Путина "мертвым", потому что все от него ждут решения, а их нет. "Все его государство ждет команд, а команды не идут не идут. Это нужно объяснять всем, кто боится России. Это было очевидно еще в прошлом году, а сейчас снова видно", — говорят военные.

Кроме того, как стало известно, одна из самых больших газораспределительных станций в Европе Суджа – перешла под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.



