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Военный о послании Путина: Война будет продолжительной. И наверняка ядерной

Личным "Майн Кампфом" назвал послание кремлевского диктатора Владимира Путина россиянам военный Юрий Касьянов. По его словам, он ведет себя чрезвычайно нагло

29 февраля 2024, 19:44 comments2637
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Юрий Касьянов, ни Брежнев, ни Сталин, ни Ленин, ни даже сам Гитлер не вели себя так нагло, как делает сейчас Путин.

Военный о послании Путина: Война будет продолжительной. И наверняка ядерной

Юрий Касьянов

По его словам, они не обещали уничтожить весь мир, не противопоставляли себя всему человечеству.

"Это новое зло куда страшнее, жестче, беспощаднее. Наше будущее по версии самого темного — газовая камера. Война будет долгой. И наверняка ядерной. Европа и Штаты тоже пострадают. Бежать некуда. Велкам в ВСУ",
– написал в Фейсбуке Касьянов.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в послании российскому народу сообщил, что захватчики преуспевают в Украине и контролируют линию фронта. По его словам, оккупанты "увольняют" города. При этом Путин подчеркнул, что "специально военная операция" будет продолжаться и дальше. Он подчеркнул, что "нацизм" в Украине будет преодолен. Также Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержали "специальную военную операцию" и о такой поддержке знают оккупанты на фронте.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин снова решил показать козырь под названием – ядерный шантаж. Президент РФ пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину.

Вместе с тем, как считает политолог Владимир Фесенко, на самом деле, Путин не сказал ничего нового в своем обращении, а его ядерный шантаж, это уже почти традиция. Об этом говорилось россиянами не раз. При этом эксперт считает, что все диктатор послал своим избирателям предвыборное обещание, а именно: война в Украине будет продолжаться, еще очень долго и конца края ей не видно.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0NTmFR669GGCUaiZimiz2ojr4n7ryrzFzuZ79Tqn92UJ8dE2N6krDUPtMgmKupU2Fl
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