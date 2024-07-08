Военный о мире с РФ: Мы воюем с орками, мы для них являемся мусором и биомассой

Каждое второе сообщение в ленте – о вариантах "мира" с Кремлем, отмечает военный Юрий Касьянов. По его словам, можно понять, что украинцы устали от войны, однако РФ безразлично к тому, кто хочет мира.

Война в Украине

"Проблема в том, что Путину безразлично на ваше желание мира. Даже на желание мира Трампа ему покуй. Даже на желание мира Зеленского. Даже на желание мира Ермака. Мы сражаемся с орками. У них другая логика, другие ценности, им плевать на уговоры, на международные правила, на устав ООН, на ваши желания и мечты. Мы для них никто – мусор, биомасса, лохи", — считает Камьянов.

По его словам, у нас не так много вариантов: либо смириться – и самим превратиться в орков, либо договориться – и превратиться в орков через некоторое время, либо убить окров.

"Все эти розовые мечты о перестройке Украины, о перезагрузке власти во время "мира" или "перемирия" засуньте себе глубоко в задницу. Путин не столь глуп, чтобы позволить нам стать сильнее. Мы будем постепенно умирать и ложиться под Кремль. Путин от нас не отстанет", – заявил Касьянов.

По его словам, любой "мир" сейчас выгоден только России, особенно если с нее снимут санкции, а нам запретят армию более 350 тысяч.

"Думайте головой. Жизнь, конечно, коротка. Но в масштабах Вселенной вообще ничего не стоит", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Украине активно начали обсуждать так называемый мирный план России, который она якобы передала США. В нем говорится, в частности, о том, что Украина должна отдать Донбасс, а РФ отдаст ЗАЭС.

Впрочем, кремлевский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе сообщил о том, что РФ уже давно озвучила свои варианты мира – и чтобы сделать к нему первый шаг Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



