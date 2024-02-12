Военный назвал категорию солдат, которые погибают на войне чаще всего

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал, что на войне чаще всего гибнут молодые ребята, которые рвутся в бой и пытаются выполнить наиболее опасные задачи. По словам военного, чтобы уменьшить количество погибших, нужно ответственно относиться к планированию и разведке.



акие солдаты чаще погибают на фронте. Фото из открытых источников

Во время интервью для ТСН Сергей Филимонов поделился своими наблюдениями по поводу тех военных, которые чаще всего погибают на фронте.

"Мы сделали доску с погибшими, и почти 95% людей моложе меня. То есть там есть и совсем молодые ребята, есть немного старше, но реально гибнут ребята 2003-2002 годов рождения", — рассказал 29-летний солдат.

Такую статистику Филимонов объяснил "азартом" молодежи и попытками проявить себя во время выполнения военных задач.

"Сейчас многие девушки хотят только на боевую должность. А ребята, это частая история, когда "ой, я хочу гранатомет, пару гранат, автоматы, научите меня, как убивать, я хочу танк поджечь"", — рассказал военный.

По словам Филимонова, после нескольких боевых выходов некоторые солдаты со временем начинают говорить, что может лучше уйти снайпером или делопроизводителем. Однако существуют и противоположные случаи, когда поначалу люди боятся штурмовать, но когда пробуют, то теряют страх.

"Ты выходишь, понимаешь, что скорее всего погибнешь, но тебе нужно сделать все, чтобы не погибнуть, чтобы не быть "подарком"", — рассказал комбат "Волков Да Винчи".

Сергей Филимонов добавил, что ответственное отношение к планированию задач и разведке может снизить потери на войне. Кроме того, военный указал, что "человеческая жизнь гораздо ценнее, чем любой танк, вертолет, самолет". Поэтому нужно правильно оценить существующие силы.

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