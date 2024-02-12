Военный назвал категорию солдат, которые погибают на войне чаще всего

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Slava Kot
Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал, что на войне чаще всего гибнут молодые ребята, которые рвутся в бой и пытаются выполнить наиболее опасные задачи. По словам военного, чтобы уменьшить количество погибших, нужно ответственно относиться к планированию и разведке.
акие солдаты чаще погибают на фронте. Фото из открытых источников
Во время интервью для ТСН Сергей Филимонов поделился своими наблюдениями по поводу тех военных, которые чаще всего погибают на фронте.
Такую статистику Филимонов объяснил "азартом" молодежи и попытками проявить себя во время выполнения военных задач.
По словам Филимонова, после нескольких боевых выходов некоторые солдаты со временем начинают говорить, что может лучше уйти снайпером или делопроизводителем. Однако существуют и противоположные случаи, когда поначалу люди боятся штурмовать, но когда пробуют, то теряют страх.
Сергей Филимонов добавил, что ответственное отношение к планированию задач и разведке может снизить потери на войне. Кроме того, военный указал, что "человеческая жизнь гораздо ценнее, чем любой танк, вертолет, самолет". Поэтому нужно правильно оценить существующие силы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что командир батальона "Волки Да Винчи" назвал, сколько мобилизованных нужно для войны.
Также "Комментарии" писали, что нардеп Железняк объяснил, когда начнет действовать новый закон о мобилизации.
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