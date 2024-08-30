Военный назвал год, когда Украина отпразднует победу над Россией

Российские оккупанты в течение месяца не имеют никаких продвижений в Часовом Яре. По его словам, враг пытается прорваться малыми группами через канал, но безуспешно.

Война в Украине

"Месяц назад они прорывались, закреплялись и потом их отрезали и выбивали – сейчас закрепляться не успевают", — говорит Сазонов.

При этом он признал, что в Торецке наблюдается продвижение противника и там, происходят штурмы города.

"Пивденне, Пивничне, Зализне. Лезут на Нелиповку, что очень плохо. Срезают наш выступ, который им поперек горла. На Клещеевке тоже пытаются срезать, но уже полгода без результата. По Торецкому направлению у них продвижение – по два дома в сутки. Потерять людей, не прорвать фронт и продвинуться на сто метров по разбитому кирпичу – вот их реальные "успехи", — заявил Сазонов.

По его словам, Торецк и Часик держат уставшие, измотанные, но очень крутые боевые бригады, так что никакого резкого рывка и потери контроля там нет и не будет.

В то же время, говорит Сазонов, после провала обороны Очеретино, Покровское направление стало самым сложным. По его словам, все резервы враг кидает именно на это направление. Но, добавляет военный, ВСУ активно останавливает врага и у него огромные потери.

"Он уже не может наступать на двух направлениях. И когда до Покровска осталось 10 км – приходится тормозить. И кидать силы на Селидово, чтобы не получить во фланг. Кстати, уличных боев там тоже нет, а то я и такие заголовки видел. Раньше были бы одновременные удары на Покровск, Селидово и еще полезли бы с это стороны к Константиновке. Сейчас выбирают что-то одно. Сил не хватает", — заявил Сазонов.

Правда, по его словам, военные тоже на пределе, боевые бригады измотаны.

"Да, были обещания про "два-три месяца", про мир уже этим летом или в сентябре. Но реальные вояки всегда плевались. И повторяли вам – будет тяжело, впереди еще тяжелые бои, не торопитесь праздновать Перемогу. Она будет обязательно. Но не завтра, не осенью и не сама собой", — подытожил Сазонов.

При этом он утверждает, что Покровск россиянам не по зубам.

"Но впереди очень тяжелая осень. Которая от всех потребует титанических усилий. А у нас и в тылу крыс хватает, которые вредят. И в погонах. Но нормальных больше. И нас ждет тяжелая заслуженная Перемога. И мы все выдохнем и будем праздновать. В 2025 году. Не в начале", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, посыпался ли фронт на Донбассе.



