Военный назвал главный козырь Украины в войне с РФ

Главный козырь Украины заключается в том, что украинцы есть стороной добра и воюют за правильное дело. А добро всегда должно побеждать зло. Это аксиома, которую невозможно изменить. Россия воюет за отдельные районы областей, которых на карте мира никто никогда не найдет. Россия воюет с коллективным Западом за изменение мирового порядка и за то, чем руководствуется будущее – силой или правом. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "УП" озвучил глава фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Если Украина проиграет, то это означает, что та форма глобальной рамки безопасности перестает существовать. Это означает, что все страны должны идти к милитаризации, к ядерному оружию и к другим формам самозащиты, потому что все договоренности и все международное право не стоят ничего. И это полное изменение мирового порядка", — отметил ветеран АТО.

По его мнению, если Запад не будет поддерживать Украину, то со временем получит и свою войну, поскольку пока бьются ВСУ — держится демократия в мире.

Тарас Чмут также убежден, что США и Европа имеют достаточно сил, чтобы посадить правителя РФ Владимира Путина за стол переговоров, однако у них недостаточно смелости.

По мнению Чмута, западные правительства и общества слабые, а годы комфортной жизни привели к страху войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью можно сказать, что Кремль выдал российскому военному командованию новые задачи – сосредоточить усилия на обеспечении территориальных достижений, а не на захвате крупных городов. К такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны.

В ISW отмечают, что Путин во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются "на квадратные километры" вдоль линии фронта. Этот подход контрастирует с предыдущим акцентом на захвате важных населенных пунктов.



