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Путин изменил первоочередные цели в войне: какие теперь задачи

В ISW считают, что Россия откладывает захват крупных городов ради продвижения по открытым территориям

сегодня, 07:35
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Кравцев Сергей

С большой вероятностью можно сказать, что Кремль выдал российскому военному командованию новые задачи – сосредоточить усилия на обеспечении территориальных достижений, а не на захвате крупных городов. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны.

Путин изменил первоочередные цели в войне: какие теперь задачи

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, что Путин во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются "на квадратные километры" вдоль линии фронта. Этот подход контрастирует с предыдущим акцентом на захвате важных населенных пунктов.

Эксперты отмечают, что Путин, возможно, дал указание военному командованию отложить захват стратегического города Покровск, сосредоточившись на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты. Сейчас российские войска находятся в 10 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Аналитики предполагают, что захват всей Донецкой области остается одной из ключевых целей Кремля. Вероятно, это продвижение используется как элемент пропаганды для демонстрации успехов российской армии как на внутренней, так и на международной арене.

В отчете добавляют, что организованная операция против хорошо укрепленных городов может замедлить темпы продвижения, что является критическим для попыток Кремля демонстрировать российское превосходство на мировой арене.

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Источник: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-23-2024
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