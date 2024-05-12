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Военный назвал главную причину прорыва россиян в Волчанске

Военный рассказал, что россияне вошли в Волчанск и окружают город. По его словам, это произошло из-за отсутствия фортификаций.

сегодня, 15:27
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Волчанске начались уличные бои, а российские силы стягивают свои войска. Военный считает, что причиной прорыва россиян стали недостроенные фортификации.

Военный назвал главную причину прорыва россиян в Волчанске

Россияне вошли в Волчанск, где начались уличные бои. Фото из открытых источников

Денис Ярославский в Facebook рассказал о ситуации в городе Волчанск Харьковской области и объяснил, какие он видит причины прорыва россиян.

"Враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть, и правду никто не услышит. А зачем тогда все? Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой!", – пишет Ярославский.

По его словам, за два года полномасштабной войны на границе с Россией должны были быть построены укрепления, однако они не были завершены из-за чего украинские силы теряют бойцов.

"За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж! Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО, уже дает доклад о том, что им впарили на подпись акты приема передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство", — добавляет Ярославский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран АТО назвал критически важный город, который хотят захватить россияне. По его словам, потеря города может привести к захвату оккупантами всей Донецкой области.

Также "Комментарии" писали о петиции на сайте президента, призывающей Владимира Зеленского принять решение, которое позволит иностранным войскам войти в Украину для борьбы с Россией.



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Ігор

сегодня, 14:46

Вас попереджали. Україною керує найбільше Зло біблійних масштабів у званні героя Росії. В цього Зла натхнення як у Нерона коли палав Рим. І жодного успіху як і у Нерона. Але хто ж вам лікар? Чи очі досі не бачать, а розум не діє? Ну проаналізуйте ж історію. Коли в історії божий народ хоч комусь щось корисне зробив? А скільки страждань шахрайства брехні і жертв від нього?


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