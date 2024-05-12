Военный назвал главную причину прорыва россиян в Волчанске

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Slava Kot
Украинский военный командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Волчанске начались уличные бои, а российские силы стягивают свои войска. Военный считает, что причиной прорыва россиян стали недостроенные фортификации.
Россияне вошли в Волчанск, где начались уличные бои. Фото из открытых источников
Денис Ярославский в Facebook рассказал о ситуации в городе Волчанск Харьковской области и объяснил, какие он видит причины прорыва россиян.
По его словам, за два года полномасштабной войны на границе с Россией должны были быть построены укрепления, однако они не были завершены из-за чего украинские силы теряют бойцов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран АТО назвал критически важный город, который хотят захватить россияне. По его словам, потеря города может привести к захвату оккупантами всей Донецкой области.
Также "Комментарии" писали о петиции на сайте президента, призывающей Владимира Зеленского принять решение, которое позволит иностранным войскам войти в Украину для борьбы с Россией.
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Ігор
сегодня, 14:46
Вас попереджали. Україною керує найбільше Зло біблійних масштабів у званні героя Росії. В цього Зла натхнення як у Нерона коли палав Рим. І жодного успіху як і у Нерона. Але хто ж вам лікар? Чи очі досі не бачать, а розум не діє? Ну проаналізуйте ж історію. Коли в історії божий народ хоч комусь щось корисне зробив? А скільки страждань шахрайства брехні і жертв від нього?