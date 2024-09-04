Военный нашел четыре роты подготовленных бойцов: почему они еще не на фронте

Военный Юрий Гудыменко публично обратился в министерство обороны и сообщил, что нашел четыре бригады подготовленных бойцов.

Юрий Гудыменко

По его словам, речь идет о полиции охраны.

"16 000 работников. Забронированные, как я понимаю, все или почти все (это секретная информация, но у меня есть, скажем так, догадки). Задача полиции охраны – охранять ларьки, квартиры и предприятия. Иными словами, делать то, что делают частные охранные компании, только со всеми преимуществами и льготами государственной структуры, а именно статусом полицейского (и соответственно бронированием), выдачей квартир руководству за счет налогоплательщиков и периодическим участием в отжиме или переделе заводов и предприятий в регионах с обязательным "откашливанием" вверх", — заявил Гудыменко.

И это при том, подчеркивает он, что патрульные полицейские, часть из которых бегает по фронту, постоянно жалуются на нехватку людей и машин для охоты на преступников и врагов.

"А здесь – четыре бригады псевдо-полицейских, которые на вызовы не ездят, от мобилизации скрыты и в целом отлично себя чувствуют", — добавил военный.

При этом он также обратился к главе правительства Денису Шмигальу с предложением разогнать департамент полиции охраны МВД, работников либо в патрульную полицию, либо в Минобороны на формирование новых бригад.

Там, я слышал, у нас на Покровском направлении не хватает людей? Берите, вот они. Внедорожников у них какое-то количество есть, я постоянно в Киеве вижу на дорогах эти красивые белые мицубиси с предложением установить сигнализацию. Киоски и квартиры пусть охраняются частные охранники, справятся. А вы отчитаетесь, что государство стало удерживать на 16 тысяч человек меньше, лишившись при этом несвойственных для себя функций", — добавил Гудыменко.

Кроме того, он выразил сомнение, что в странах Европы или США государство удерживало бы охранную фирму за средства налогоплательщиков, а эти же плательщики годами молчали и не задавали вопрос зачем оно нужно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском направлении сложная ситуация, враг приближается к городу и Силам обороны понадобилась бы помощь.



