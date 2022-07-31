Военный эксперт рассказал, может ли Беларусь напасть на Украину за одну ночь

Руководство Беларуси имеет возможность ускорить перемещение своих войск на украинские границы, но сделать такой рывок за одну ночь нереально. Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов 31 июля, обнародовав сообщения на своем YouTube-канале.

Нападение из Беларуси (фото из открытых источников)

"Они держат шесть батальонных тактических групп (БТГ) вдоль границы. Мы предполагаем. Что они могут выставить до 20-25 БТГ. Если они ротацию 6 батальонных тактических групп осуществляют 5-6 дней, то перемещение 20 БТГ, даже комбинированным способом (это означает, что колесная техника пойдет по дорогам, а гусеничная – по железной дороге), может занять несколько дней", – отметил Жданов.

Как утверждает военный эксперт, представители украинской разведки отслеживают, как перемещаются белорусские военные группировки, по этой причине будет известна ее малейшая активизация неподалеку от границ.

Олег Жданов говорит, что неожиданности не будет, это начнется массовое перемещение военной техники. Украинские разведчики это все отслеживают, и поэтому сразу у нас будет информация, что белорусские военнослужащие начинают активные перемещения. Как только российские военные группировки начинают куда-то перемещаться, мы уже имеем данные, куда направляют свои колонны захватчики, какое их количество, сколько техники, в каком направлении эта группировка будет двигаться.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему пора ВСУ бить по Беларуси. Генштаб ВСУ в новой сводке от 28 июля сообщил, что на границах с Беларусью фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. Кроме того, отмечается, что противник продолжают наносить авиационные и ракетные удары по Украине, в том числе, с территории Республики Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания угрозу по северному направлению.

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