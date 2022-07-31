logo

BTC/USD

23685.01

ETH/USD

1702.97

LTC/USD

61.28

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный эксперт рассказал, может ли Беларусь напасть на Украину за одну ночь
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный эксперт рассказал, может ли Беларусь напасть на Украину за одну ночь

Сейчас вдоль границы с Украиной Беларусь удерживает шесть батальонных тактических групп

сегодня, 19:59
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Руководство Беларуси имеет возможность ускорить перемещение своих войск на украинские границы, но сделать такой рывок за одну ночь нереально. Об этом сообщает военный эксперт Олег Жданов 31 июля, обнародовав сообщения на своем YouTube-канале.

Военный эксперт рассказал, может ли Беларусь напасть на Украину за одну ночь

Нападение из Беларуси (фото из открытых источников)

"Они держат шесть батальонных тактических групп (БТГ) вдоль границы. Мы предполагаем. Что они могут выставить до 20-25 БТГ. Если они ротацию 6 батальонных тактических групп осуществляют 5-6 дней, то перемещение 20 БТГ, даже комбинированным способом (это означает, что колесная техника пойдет по дорогам, а гусеничная – по железной дороге), может занять несколько дней", – отметил Жданов.

Как утверждает военный эксперт, представители украинской разведки отслеживают, как перемещаются белорусские военные группировки, по этой причине будет известна ее малейшая активизация неподалеку от границ.

Олег Жданов говорит, что неожиданности не будет, это начнется массовое перемещение военной техники. Украинские разведчики это все отслеживают, и поэтому сразу у нас будет информация, что белорусские военнослужащие начинают активные перемещения. Как только российские военные группировки начинают куда-то перемещаться, мы уже имеем данные, куда направляют свои колонны захватчики, какое их количество, сколько техники, в каком направлении эта группировка будет двигаться.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему пора ВСУ бить по Беларуси. Генштаб ВСУ в новой сводке от 28 июля сообщил, что на границах с Беларусью фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. Кроме того, отмечается, что противник продолжают наносить авиационные и ракетные удары по Украине, в том числе, с территории Республики Беларусь (РБ). Эксперты проанализировали для издания угрозу по северному направлению.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Лють

сегодня, 19:57

А кто отслеживает? Буданов? Да он в инете сидит сутками и дает интервью с диким содержанием. Ему некогда разведкой заниматься. Он даже не рассмотрел подрыва в Еленовке, а доложил,что это арта работала. Уже был прецедент в Херсоне и под Киевом и без создания ударных группировок.

Олег

сегодня, 19:23

Это как было в феврале? Вы рассказывали, что не видите формирования ударных группировок, а потом раз и войска по Киевом!!!! Да кто вам теперь поверит в то, что вы там куда то отслеживаете и предупредите???!!!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!