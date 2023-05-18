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Военный эксперт назвал три причины увеличения интенсивности ракетных атак России

Британский военный аналитик Шон Белл объясняет три причины, почему Россия начала активнее атаковать Украину ракетами в мае.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot

Военный эксперт назвал три причины увеличения интенсивности ракетных атак России

Запуск ракет. Фото из открытых источников

С начала мая Россия произвела не менее пяти массированных ракетных обстрелов, в то время как всего за предыдущие месяцы 2023 года было нанесено шесть ракетных атак. Британский военный аналитик Шон Белл объясняет три, вероятные причины, стоящие за увеличением интенсивности ракетных обстрелов со стороны России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Sky.


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По состоянию на 18 мая Россия, по меньшей мере, выпустила 127 ракет по Украине, тогда как в марте и апреле эти показатели были 78 и 27 ракет соответственно. Военный эксперт по Британии Шон Белл озвучил три причины увеличения количества российских ракетных ударов.

За первой причиной скрывается попытка российского руководства при собственных ограниченных возможностях пытаться продолжать давление на украинское руководство, а также надеяться на подрыв желания населения Украины воевать. Другой причиной увеличения интенсивности ракетных атак, Шон Белл, называет попытку России отвлечь Украину от контрнаступления.

Третья причина, по мнению Белла, является то, что россияне пытаются ослабить украинскую систему ПВО, которая, возможно, имеет ограниченные запасы ракет. Особенно после информации о возможном повреждении комплекса Patriot.

"Если бы Россия верила, что это правда, она хотела бы нанести Киеву как можно больше вреда, пока защитный зонтик был опущен. Однако, кажется, система Patriot получила "легкие повреждения" и возобновила работу", — говорит британский аналитик Шон Белл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО готовится к потенциальному нападению России.

Также "Комментарии" писали о вагнеровце, который просил убежища в Норвегии, но теперь хочет обратно в Россию.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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