Военный эксперт назвал два города, бои за которые, станут решающим ключом в войне

Бои за два оккупированных южных города – Херсон и Мелитополь – будут иметь решающее значение во время войны с РФ. Об этом заявил военный эксперт, военнослужащий Армии обороны Израиля Игаль Левин во время эфира на Радио НВ .

Левин назвал ключевые сражения в войне с РФ (фото из открытых источников)

"Главные битвы будут развиваться на юге, конечно же, – за Херсон и Мелитополь. Это ключ к будущему в этой войне – сколько она будет идти лет и так далее. Если Украина сможет грамотно реализовать оружие, если у Украины будут существенные успехи, большие территории будут освобождены, это кардинально изменит и отношение Запада, и подход России, и уровень коллаборации встречающих с цветами — предателей. Это повлияет вообще на все", — выразил свое мнение израильский военный.

Израильский офицер не согласен с заявлениями о том, что решающими в войне будут бои за Донбасс.

Он убежден, что великие битвы идут, но это не те решающие бои, которые определят будущее в ходе российско-украинской войны.

"Херсон, Мелитополь – это ключевые города. И вообще – юг. Потому что юг – это и угроза Крыму, и сужение фронта. Украина сможет показать, что она может возвращать свои территории, в том числе, города" — подытожил израильский гость.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал главное преимущество Украины в войне с Россией. Полномасштабная война России против Украины сделала невозможным. Сегодня украинское общество как никогда едино. Единство всего украинского народа – это главное преимущество и главная сила украинцев в борьбе с Российской Федерацией.

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