Военный эксперт назвал два человека, которые заставят Путина начать мирные переговоры

Украинский военный эксперт из Украинского института будущего и бывший сотрудник службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, какие два человека могут вынудить президента России Владимира Путина остановить войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на espreso.tv.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время эфира на телеканале "Эспрессо" военный эксперт Иван Ступак указал двух мировых лидеров, которые смогут склонить Путина к тому, чтобы президент России закончил войну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Только два человека в мире смогут заставить Путина сесть за стол переговоров или остановить войну – это президент Турции и глава КНР. Эти два человека пользуются авторитетом и уважением лично в глазах Путина", – утверждает Иван Ступак.

По мнению эксперта Украинского института будущего, лидер Китая Си Цзиньпин сможет заставить российского диктатора Владимира Путина забрать военные группировки с временно оккупированных территорий Украины, как это было на юге и севере.

"Очень вероятно, что Китай сможет надавить на Российскую Федерацию, чтобы начались первые "жесты доброй воли" в этом году", – говорит Ступак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден хотят привлечь Китая и ускорить окончание войны в Украине. Именно в этом заключалась главная цель поездки Макрона в Си Цзиньпин, где французский политик допустил дипломатическую ошибку.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал российское условие для продления зернового коридора.



