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Военный дал совет мужчинам по мобилизации

Военный из 3-й ОШБр Максим Жорин посоветовал военнообязанным обратить внимание на обучение перед мобилизацией.

сегодня, 10:58
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин призвал военнообязанных самостоятельно выбирать подраздел для мобилизации, где будущие солдаты смогут получить обучение высокого уровня.

Военный дал совет мужчинам по мобилизации

Военный Максим Жорин. Фото из открытых источников

Максим Жорин рассказал, что в начале полномасштабного вторжения не было времени обучать новичков, поэтому их подразделение поделилось на тех, у кого есть боевой опыт и новичков, которых нужно было учить.

Сейчас, по словам Жорина, ситуация другая, и военнообязанный не может сразу после визита в ТЦК и прохождение ВВК попасть на фронт. Однако военный указывает на проблемы с подготовкой в учебных центрах.

"Каждый обязан пройти подготовку в учебном центре. Другой вопрос — уровень этой подготовки. Есть у меня вопрос к некоторым учебным центрам, где не очень осознают, что такое современная война, где до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять", – пишет Жорин в Telegram.

Из-за этой ситуации заместитель командира 3-й ОШБр дал совет военнообязанным по мобилизации.

"Мой совет остается актуальным — сами выбирайте подразделение, где будут обучать на высоком уровне", — подчеркнул Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант ВСУ прокомментировал военные советы о 5 подразделениях, в которых мобилизованный не погибнет в первом бою. По словам офицера, таких подразделений нет, а главное обратить внимание на подготовку.

Также "Комментарии" писали о военном, который назвал неожиданную угрозу на войне. По его словам, россияне могут специально минировать оружие и оставлять его при отступлениях, чтобы украинские силы пострадали от такой трофейной техники.



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