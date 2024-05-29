Военный дал совет мужчинам по мобилизации

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Slava Kot
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин призвал военнообязанных самостоятельно выбирать подраздел для мобилизации, где будущие солдаты смогут получить обучение высокого уровня.
Военный Максим Жорин. Фото из открытых источников
Максим Жорин рассказал, что в начале полномасштабного вторжения не было времени обучать новичков, поэтому их подразделение поделилось на тех, у кого есть боевой опыт и новичков, которых нужно было учить.
Сейчас, по словам Жорина, ситуация другая, и военнообязанный не может сразу после визита в ТЦК и прохождение ВВК попасть на фронт. Однако военный указывает на проблемы с подготовкой в учебных центрах.
Из-за этой ситуации заместитель командира 3-й ОШБр дал совет военнообязанным по мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант ВСУ прокомментировал военные советы о 5 подразделениях, в которых мобилизованный не погибнет в первом бою. По словам офицера, таких подразделений нет, а главное обратить внимание на подготовку.
Также "Комментарии" писали о военном, который назвал неожиданную угрозу на войне. По его словам, россияне могут специально минировать оружие и оставлять его при отступлениях, чтобы украинские силы пострадали от такой трофейной техники.
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