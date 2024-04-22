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Военный честно рассказал, когда закончится война. К чему нужно готовиться

Война не закончится в 2024 году, об этом в Фейбсуке рассказал военный Кирилл Сазонов. По его словам, даже на ее «заморозку» ожидать не стоит. Он считает, что выйти на переговоры Украина может в 2025

22 апреля 2024, 21:11 comments1582
Автор:
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Ткачик Олеся
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Исходя из имеющейся информации и логики, война в 2024 году, к сожалению, не завершится, считает политолог, который сейчас воюет на фронте, Кирилл Сазонов. При этом он считает, что даже заморозка войны выглядит не особо реалистично.

Военный честно рассказал, когда закончится война. К чему нужно готовиться

Как отметил эксперт, Россия готова вот прямо сейчас остановить войну, но при условии больших уступок со стороны Украины. При этом, добавляет он, Украина также готова к остановке войны, но только при условии уступок со стороны России. В то же время, подчеркивает эксперт, ни для Киева, ни для Москвы ситуация сейчас является не на столько критической, чтобы уступать сразу и много.

При этом Сазонов называл ложью информацию о том, что в Украине некем и нечем воевать.

"Да, не хватает людей. Это правда. Но они есть. И есть резерв – из миллионной армии воюют 200 тысяч. То есть полмиллиона резерва в тылу. Плюс мобилизация. Плюс силовые структуры, которые в критический момент будут брошены на весы в качестве аргумента. Плюс новые мобилизованные, у которых в любом случае будет достаточно времени на подготовку. Это не кризис",
— говорит Сазонов.

Он признает, что сейчас армии не хватает снарядов, мин, ракет, самолетов и средств ПВО. Но, добавляет Сазонов, ВСУ все же имеют чем воевать, тем более, что есть свое производство оружия, дроны и помощь от стран ЕС.

В то же время, подчеркивает Сазонов, слухи о том, что у России заканчивается запас прочности, тоже преувеличены. Она может мобилизовать еще 300 тыс. человек, но их нужно одеть и обеспечить оружием. По его словам, о сложности ситуации в РФ может говорить тот факт, что там отменили ротацию в Сирию и занимаются вербовкой иностранцев.

То есть, подчеркивает Сазонов, ресурсы на 2024 год есть у обоих воюющих сторон.

"Агрессор не достиг своих целей и Украина не измотана до состояния прекращения героического сопротивления. Так что заморозки в 2024 году не будет",
— подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что в следующем году всем будет тяжелее. Он добавил, что Россия истощит свои ресурсы однозначно. А Украина наращивает свое производство, Европа постепенно раскачивается и после выборов президента США помощь однозначно будет увеличена.

"В 2025 мы сможем реально подвинуть оккупанта и диктовать условия. И на нас будут давить чтобы остановить войну большинство партнеров. Так что воюем мы сейчас именно за эти самые условия и право их диктовать",
— говорит эксперт.

Правда, добавляет он, в РФ тоже прекрасно просчитывают этот сценарий, и ничего не могут с ним сделать.

"Потому будут изо всех сил давить на нашу оборону именно в 2024 году. Уже давят. Чтобы выйти на переговоры досрочно и с позицией сильного. Так что нам будет трудно. Лето и осень 2024 могут быть труднее, чем этот же период 2022 года. Но мы выстоим",
— заявил Сазонов. И добавил, что темные часы – перед рассветом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сможет ли помощь от США привести к перелому войны.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02b7nuw5UkrhgGUyKiJSa7GFVh2EUNfz8RZVVJNcqJogVjYegPKXMv4Gz81oQkrp5nl
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