Военный честно рассказал, когда закончится война. К чему нужно готовиться

Исходя из имеющейся информации и логики, война в 2024 году, к сожалению, не завершится, считает политолог, который сейчас воюет на фронте, Кирилл Сазонов. При этом он считает, что даже заморозка войны выглядит не особо реалистично.

Как отметил эксперт, Россия готова вот прямо сейчас остановить войну, но при условии больших уступок со стороны Украины. При этом, добавляет он, Украина также готова к остановке войны, но только при условии уступок со стороны России. В то же время, подчеркивает эксперт, ни для Киева, ни для Москвы ситуация сейчас является не на столько критической, чтобы уступать сразу и много.

При этом Сазонов называл ложью информацию о том, что в Украине некем и нечем воевать.

"Да, не хватает людей. Это правда. Но они есть. И есть резерв – из миллионной армии воюют 200 тысяч. То есть полмиллиона резерва в тылу. Плюс мобилизация. Плюс силовые структуры, которые в критический момент будут брошены на весы в качестве аргумента. Плюс новые мобилизованные, у которых в любом случае будет достаточно времени на подготовку. Это не кризис", — говорит Сазонов.

Он признает, что сейчас армии не хватает снарядов, мин, ракет, самолетов и средств ПВО. Но, добавляет Сазонов, ВСУ все же имеют чем воевать, тем более, что есть свое производство оружия, дроны и помощь от стран ЕС.

В то же время, подчеркивает Сазонов, слухи о том, что у России заканчивается запас прочности, тоже преувеличены. Она может мобилизовать еще 300 тыс. человек, но их нужно одеть и обеспечить оружием. По его словам, о сложности ситуации в РФ может говорить тот факт, что там отменили ротацию в Сирию и занимаются вербовкой иностранцев.

То есть, подчеркивает Сазонов, ресурсы на 2024 год есть у обоих воюющих сторон.

"Агрессор не достиг своих целей и Украина не измотана до состояния прекращения героического сопротивления. Так что заморозки в 2024 году не будет", — подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что в следующем году всем будет тяжелее. Он добавил, что Россия истощит свои ресурсы однозначно. А Украина наращивает свое производство, Европа постепенно раскачивается и после выборов президента США помощь однозначно будет увеличена.

"В 2025 мы сможем реально подвинуть оккупанта и диктовать условия. И на нас будут давить чтобы остановить войну большинство партнеров. Так что воюем мы сейчас именно за эти самые условия и право их диктовать", — говорит эксперт.

Правда, добавляет он, в РФ тоже прекрасно просчитывают этот сценарий, и ничего не могут с ним сделать.

"Потому будут изо всех сил давить на нашу оборону именно в 2024 году. Уже давят. Чтобы выйти на переговоры досрочно и с позицией сильного. Так что нам будет трудно. Лето и осень 2024 могут быть труднее, чем этот же период 2022 года. Но мы выстоим", — заявил Сазонов. И добавил, что темные часы – перед рассветом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сможет ли помощь от США привести к перелому войны.



