В свежем рейтинге армий мира Россию поставили на первое место. Как предположил военный Саид Исмагилов, речь идет о страхе перед РФ, а не о реальной боевой способности украинских, теперь пожизненных, врагов.

Победа Украины

"Как может страна с лучшей армией мира панически отступать на обширных захваченных территориях, бросая свою технику, БК и даже личный состав (Харьковщина и Херсонщина)? Терять собственные территории (Курщина)? Покупать оружие в Иране и Северной Корее? Покупать десятками тысяч голодного пушечного мяса у режима Ким Чен Ина? Утратить почти весь Черноморский флот и его флагмана? Потерять межконтинентальную ядерную ракету, взрывающуюся в пусковой шахте? Какая же первая армия мира?" — спрашивает военный.

По его словам, речь идет не о рейтинге сильнейших армий мира, а о рейтинге страха – кого больше всех боятся на Западе.

"Когда со мной общаются иностранные журналисты, я спрашиваю их: Запад готов воевать с Россией? Вот конкретно ваша страна – готова? Ни один из них не сказал, что готов. Некоторые честно говорили, что совершенно не готовы и ужасно этого боятся. Так что наличие европейских стран в таких рейтингах это не о боеспособности, это о количестве и качестве оружия и о наличии ядерного оружия", — отметил Исмагилов.

Впрочем, по его словам, на земле воюет не статистика, а реальные живые люди, и Украина при всех проблемах третий год (по другому календарю десятый год) победоносно отражается от величайшего ужаса Евро-Атлантической цивилизации.

"Не понимаю, почему Украина только восьмая? По боеспособности мы должны быть первыми, потому что наш Давид отмахивается от их Голиафа, несмотря на уклоняющихся, капитулянтов, мерзких коррупционеров, скрывающих миллионы под матрацами, и кучу других социальных бед", — отметил военный.

По его словам, на нашем месте кто-либо другой уже упал бы и был раздавлен российским сапогом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно рейтингу армий мира, РФ заняла первое место.



