Военные Южной Кореи все же могут появиться в Украине: что заявили в Сеуле

Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину военных наблюдателей. Причиной этого является привлечение войск КНДР к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Южная Корея. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, представитель президента Южной Кореи заявил, что Сеул обдумывает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину для наблюдения и анализа развертывания северокорейских войск Россией на передовой.

Как сказал чиновник изданию, по крайней мере 11 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию. Более 3 тысяч из них были перемещены ближе к линии фронта.

В офисе южнокорейского президента объяснили, что Пхеньян может получить ценный опыт для своих войск, которые будут привлечены к войне на стороне России. Это будет представлять прямую военную угрозу для Южной Кореи.

"Итак, мы обязаны анализировать и контролировать действия северокорейских войск против нашего союзника Украины", — добавил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе достаточно оживленно комментируют возможное участие подразделений военных из Северной Кореи в войне России против Украины. Однако дальше комментариев, глубокой обеспокоенности и прогнозов по эскалации в войне дело пока не идет. В конце концов, могут ли наши международные партнеры пойти дальше, чем просто озвучивать слова о большом беспокойстве? Что может измениться в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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