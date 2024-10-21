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Военные ВСУ будут ездить на украинских багги «Варан»

Минобороны допустило к поставке украинской багги «Варан»

сегодня, 12:43
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Недилько Ксения

Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставке украинский багги "Варан". Транспортное средство повышенной проходимости предназначено для выполнения широкого спектра задач: перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоз боеприпасов и т.д. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны Украины.

Военные ВСУ будут ездить на украинских багги «Варан»

Багги "Варан". Фото: Минобороны Украины

Багги "Варан" спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов – это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

"Варан" проектировал инженер, имеющий многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей. Требования к транспортному средству ему называли военные: быстрый, маневровый, ремонтопригодный, максимально низкий, высокая проходимость.

Двухместный багги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. Емкости бака хватает на 200 км пути тяжелым бездорожьем. На песке "Варан" развивает скорость более 100 км/ч. Во время тестирований багги ни разу не опрокинулся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Франция предоставит Украине новое вооружение, которое закупит за российские деньги

Франция "взыскала" 300 миллионов евро в виде процентов с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы мобилизуем интересы замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Только к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", — сказал он.



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